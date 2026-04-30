MSP पर गेहूं खरीद की समय सीमा घटी, अब इस तारीख तक ही होगी खरीद 

समय सीमा घटने के साथ ही पंजीकरण की अंतिम तिथि भी नजदीक आ गई है। जो किसान सरकारी केंद्रों पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, उन्हें 25 मई तक अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से कराना होगा। FCI ने इस अचानक किए गए बदलाव के पीछे 'प्रशासनिक कारणों' का हवाला दिया है। समय कम होने के कारण अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए जल्दबाजी करनी होगी, जिससे मंडियों में भीड़ बढ़ने की संभावना है।