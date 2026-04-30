अब स्कूलों में दिन में तीन बार बजेगी ‘वॉटर बेल’, टाई पहनना अनिवार्य नहीं

गर्मी के असर को कम करने के लिए प्रार्थना सभा अब खुले मैदान में नहीं होगी। इसे छायादार स्थान या कक्षा में कम समय में आयोजित किया जाएगा। तेज धूप में खेलकूद, ड्रिल और अन्य शारीरिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यूनिफॉर्म में भी राहत देते हुए छात्रों को हल्के और सूती कपड़े पहनने की अनुमति दी गई है। टाई पहनना अनिवार्य नहीं रहेगा, जिससे बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। स्कूल प्रशासन को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कक्षाओं में पंखे, वेंटिलेशन और बिजली बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित हो। जरूरत पड़ने पर खिड़कियों पर पर्दे या अन्य उपाय कर धूप को रोका जाए।