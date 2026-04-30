अलवर: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का में की टाइगर सफारी

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर अलवर में हैं। उनके इस दौरे की शुरुआत प्रकृति के सानिध्य में बेहद खास अंदाज में हुई। सुबह के शांत वातावरण में केंद्रीय मंत्री सरिस्का टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने वन्यजीवों और अरावली की जैव विविधता का आनंद लेते हुए सफारी की। इस दौरान उनके साथ मुख्य वन संरक्षक (CCF) संग्राम सिंह और पुलिस अधीक्षक (SP) सुधीर चौधरी सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।