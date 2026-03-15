राजगढ़ के खरखड़ा गांव में खूनी संघर्ष, क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवक को रोका, हमले में 7 लोग घायल

परिजनों के अनुसार विवाद की शुरुआत तब हुई जब पीड़ित पक्ष का एक युवक पास के गांव पलवा से क्रिकेट मैच खेलकर वापस अपने घर लौट रहा था। रास्ते में घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जब युवक को बचाने परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया।