VIDEO: राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में विकसित राजस्थान रन का आयोजन

राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की कड़ी में रविवार सुबह अलवर जिले में उत्साह का माहौल देखा गया। शहर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से प्रताप ऑडिटोरियम तक विकसित राजस्थान रन का भव्य आयोजन किया गया। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकास के प्रति नागरिकों को जागरूक करना और राजस्थान दिवस के गौरवशाली इतिहास को याद करना रहा।