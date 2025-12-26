Bharatpur : भुसावर में हरी मिर्च की पैदावार ने बदली किसानों की किस्मत, जमकर हो रही है कमाई

शारदा देवी ने बताया कि में लगातार पांच वर्षों से हरी मिर्च व सौंफ की खेती कर रही हूं। हरी मिर्च के पौधों के लिए ज्यादा ठंड और गर्मी दोनों ही हानिकारक होती है। हरी मिर्च की खेती की अच्छी पैदावार लेने के लिए 15 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसको 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। हरी मिर्च की फसल पाले से ज्यादा खराब होती है। वैसे हरी मिर्च सभी प्रकार की मिट्टी में पैदा हो सकती है।