संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध, नियमितीकरण व वेतन बढ़ोतरी की मांग

कर्मियों का कहना है कि समान कार्य करने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है, जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष समिति ने यह भी बताया कि अन्य राज्यों में समान कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।