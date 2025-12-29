29 दिसंबर 2025,

सोमवार

अलवर

संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध, नियमितीकरण व वेतन बढ़ोतरी की मांग

संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार को विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर जिला अस्पताल में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया।

अलवर

Rajendra Banjara

Dec 29, 2025

संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार को विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर जिला अस्पताल में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन संविदा कर्मियों को नियमित करने तथा वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर किया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने सरकार के प्रति रोष जताते हुए अपनी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य के अनेक सरकारी विभागों में लंबे समय से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं। कई कर्मचारी वर्षों से विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, इसके बावजूद सरकार ने उन्हें अब तक नियमित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को न तो स्थायी कर्मचारियों जैसी सुरक्षा मिल रही है और न ही न्यूनतम वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है।

कर्मियों का कहना है कि समान कार्य करने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है, जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष समिति ने यह भी बताया कि अन्य राज्यों में समान कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध, नियमितीकरण व वेतन बढ़ोतरी की मांग

