अलवर: गरीब रथ ट्रेन से उठने लगा धुआं; मची अफरा-तफरी… फायर ब्रिगेड ने संभाली स्थिति

वहीं, स्टेशन मास्टर राजेश मीणा ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि खैरथल स्टेशन के पास किसी यात्री ने चेन खींच दी थी। ट्रेन के बार -बार रुकने के कारण पहिये पर घर्षण बढ़ गया, जिससे वह अत्यधिक गर्म हो गया और धुआं उठने लगा। इस दौरान ट्रेन को शिवाजी पार्क केबिन के पास रोका गया और पहिए की जांच की गई।



जांच के बाद स्थिति सामान्य पाई गई और ट्रेन को अलवर से सुरक्षित रवाना कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा होने से बच गया।