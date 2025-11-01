अलवर: गरीब रथ ट्रेन से उठने लगा धुआं; मची अफरा-तफरी… फायर ब्रिगेड ने संभाली स्थिति

गरीब रथ ट्रेन को रोककर ब्रेक बाइंडिंग को सही किया गया (फोटो - पत्रिका)
अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित केबिन के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई जब गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए से अचानक धुआं उठने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित किया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई।
फायर ऑफिसर जगदीप तक्षक ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, तुरंत बुध विहार और भवानी टोप दमकल केंद्रों से फायर टीम मौके पर रवाना किए गए। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि ट्रेन के एक पहिए में अत्यधिक गर्मी के कारण धुआं उठ रहा था। तुरंत फायर कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया और ट्रेन को सुरक्षित किया।
वहीं, स्टेशन मास्टर राजेश मीणा ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि खैरथल स्टेशन के पास किसी यात्री ने चेन खींच दी थी। ट्रेन के बार -बार रुकने के कारण पहिये पर घर्षण बढ़ गया, जिससे वह अत्यधिक गर्म हो गया और धुआं उठने लगा। इस दौरान ट्रेन को शिवाजी पार्क केबिन के पास रोका गया और पहिए की जांच की गई।
जांच के बाद स्थिति सामान्य पाई गई और ट्रेन को अलवर से सुरक्षित रवाना कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा होने से बच गया।
ब्रेक बाइंडिंग तब होती है जब ट्रेन के ब्रेक पैड पहियों से चिपक जाते हैं और समय पर रिलीज नहीं हो पाते। इससे पहिए स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पाते, जिसके कारण घर्षण बढ़ जाता है और धुआं व अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है।
