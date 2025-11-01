Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर: गरीब रथ ट्रेन से उठने लगा धुआं; मची अफरा-तफरी… फायर ब्रिगेड ने संभाली स्थिति

अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित केबिन के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई जब गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए से अचानक धुआं उठने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित किया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 01, 2025

गरीब रथ ट्रेन को रोककर ब्रेक बाइंडिंग को सही किया गया (फोटो - पत्रिका)

अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित केबिन के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई जब गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए से अचानक धुआं उठने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित किया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई।

फायर ऑफिसर जगदीप तक्षक ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, तुरंत बुध विहार और भवानी टोप दमकल केंद्रों से फायर टीम मौके पर रवाना किए गए। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि ट्रेन के एक पहिए में अत्यधिक गर्मी के कारण धुआं उठ रहा था। तुरंत फायर कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया और ट्रेन को सुरक्षित किया।

वहीं, स्टेशन मास्टर राजेश मीणा ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि खैरथल स्टेशन के पास किसी यात्री ने चेन खींच दी थी। ट्रेन के बार -बार रुकने के कारण पहिये पर घर्षण बढ़ गया, जिससे वह अत्यधिक गर्म हो गया और धुआं उठने लगा। इस दौरान ट्रेन को शिवाजी पार्क केबिन के पास रोका गया और पहिए की जांच की गई।

जांच के बाद स्थिति सामान्य पाई गई और ट्रेन को अलवर से सुरक्षित रवाना कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा होने से बच गया।

यह होती है ब्रेक बाइंडिंग

ब्रेक बाइंडिंग तब होती है जब ट्रेन के ब्रेक पैड पहियों से चिपक जाते हैं और समय पर रिलीज नहीं हो पाते। इससे पहिए स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पाते, जिसके कारण घर्षण बढ़ जाता है और धुआं व अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 02:40 pm

Published on:

01 Nov 2025 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर: गरीब रथ ट्रेन से उठने लगा धुआं; मची अफरा-तफरी… फायर ब्रिगेड ने संभाली स्थिति

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रभात फेरियों में गूंज रही गुरु नानक देव की वाणी, श्रद्धा और भक्ति से निहाल हो रही संगत

अलवर

तिजारा में सड़क हादसा: दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

अलवर

प्याज के भाव ने किसानों को रुलाया, डेढ़ बीघा प्याज की फसल पर चलाया ट्रैक्टर

अलवर

Alwar Accident: अलवर में दर्दनाक हादसा, पिकअप ने छीनी 2 चचेरे भाइयों की जिंदगी, 1 साल पहले हुई थी शादी

Alwar accident
अलवर

Alwar Crime: अलवर से जयपुर बुलाकर प्रेमी की हत्या, प्रेमिका और उसके परिजनों पर केस दर्ज

Rajasthan Police
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.