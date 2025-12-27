केन्द्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ चौथे दिन भी बंद

राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर कस्बे में आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को बाजार चौथे दिन भी बंद रहे। बंद का असर कस्बे के मुख्य बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व निजी संस्थानों पर साफ दिखाई दिया। सुबह से ही व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और आंदोलन को समर्थन दिया।