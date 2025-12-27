27 दिसंबर 2025,

शनिवार

अलवर

केन्द्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ चौथे दिन भी बंद

राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर कस्बे में आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को बाजार चौथे दिन भी बंद रहे।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 27, 2025

राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर कस्बे में आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को बाजार चौथे दिन भी बंद रहे। बंद का असर कस्बे के मुख्य बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व निजी संस्थानों पर साफ दिखाई दिया। सुबह से ही व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और आंदोलन को समर्थन दिया।

लोगों ने कस्बे में रैलियां निकालकर केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि राजगढ़ क्षेत्र की बड़ी आबादी तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को केन्द्रीय विद्यालय की सख्त आवश्यकता है। इसके अभाव में बच्चों को दूर-दराज के क्षेत्रों में अध्ययन के लिए जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक व मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं।


लोगों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। बंद के चलते आमजन को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों ने आंदोलन को उचित बताते हुए सहयोग दिया।

27 Dec 2025 11:41 am

