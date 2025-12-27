27 दिसंबर 2025,

शनिवार

अलवर

New Year Celebration: नए साल के जश्न की तैयारियां, सिलीसेढ़ में 2 जनवरी तक बुकिंग फुल, सरिस्का भी खचाखच

New Year Celebration In Alwar: नए साल के जश्न की तैयारियां तेज हो गई हैं। मौसम भी सर्द है और दिन में गुनगुनी धूप खिल रही है। ऐसे में एनसीआर के लोगों ने सेलिब्रेशन यही मनाने का प्लान तैयार किया है।

अलवर

image

Anil Prajapat

Dec 27, 2025

Siliserh-Lake

सिलीसेढ़ में पर्यटक। फोटो: पत्रिका

अलवर। नए साल के जश्न की तैयारियां तेज हो गई हैं। मौसम भी सर्द है और दिन में गुनगुनी धूप खिल रही है। ऐसे में एनसीआर के लोगों ने सेलिब्रेशन यही मनाने का प्लान तैयार किया है। यही वजह है कि सिलीसेढ़ के आरटीडीसी होटल में 2 जनवरी तक फुल बुकिंग है। अभी से यहां रोजाना 2500 से 3 हजार तक पर्यटक पहुंच रहे हैं। बोटिंग के साथ ही यहां के मनमोहक नजारों का पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं।

मैनेजर उत्तर शर्मा ने बताया कि शीतकालीन अवकाश शुरू होने के साथ ही पर्यटकों ने सिलीसेढ़ का रुख किया है। यही वजह है कि पर्यटकों की भीड़ पहुंच रही है। नए साल के पहले सप्ताह तक यह भीड़ रहने की उम्मीद है।

सरिस्का में 31 को सफारी नहीं, नए साल में बुकिंग फुल

सरिस्का में 31 को सफारी नहीं होगी। बुधवार की वजह से अवकाश रहेगा, लेकिन शीतकालीन अवकाश शुरू होने के साथ ही यहां पर्यटकों की भीड़ पहुंचने लगी है। बुकिंग फुल चल रही है और उम्मीद है कि नए साल के पहले सप्ताह तक यहां भीड़ ज्यादा रहेगी। होटल्स में एडवांस बुकिंग है, जिससे संचालक उत्साहित हैं। टहला, सरिस्का, थानागाजी क्षेत्र के होटल में 80 प्रतिशत तक बुकिंग हो चुकी है।

शहर के होटल में भी 80 फीसदी बुकिंग

अलवर शहर के होटलों में भी अच्छा रुझान है। यहां भी 70 से 80 प्रतिशत तक बुकिंग हो चुकी है। पर्यटकों के आकर्षित करने के लिए होटल संचालक कई ऑफर भी दे रहे हैं। न्यू इयर का सेलिब्रेशन जबर्दस्त रहेगा। कल्चरल इवेंट के साथ डीजे की धुनों पर लोग देर रात तक थिरकेंगे। होटल व रिसॉर्ट की बुकिंग 2 हजार से लेकर 40-50 हजार रुपए तक हो रही है।

इसलिए मिलता है अलवर को फायदा

अलवर दिल्ली से नजदीक है। वहां के लोग वीकेंड पर अलवर आना पसंद करते हैं। प्रदूषण ज्यादा है, ऐसे में यहां की प्राकृतिक हवा उन्हें स्वस्थ रखती है। यही वजह है कि न्यू इयर सेलिब्रेशन वे अलवर में करते हैं। खासकर सिलीसेढ़, सरिस्का, भानगढ़ का किला, नीमराणा फोर्ट, केसरोली फोर्ट सहित कई आकर्षक जगहों पर उनका जमावड़ा रहेगा।

इनका कहना है

नए साल के जश्न की होटल्स व रिसाॅर्ट संचालकाें ने तैयारी कर ली है। एडवांस बुकिंग अच्छी है। पर्यटकों को अच्छे पैकेज दिए जा रहे हैं।
—मनीष भाटिया, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, सरिस्का-अलवर

