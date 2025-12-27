New Year Celebration: नए साल के जश्न की तैयारियां, सिलीसेढ़ में 2 जनवरी तक बुकिंग फुल, सरिस्का भी खचाखच

अलवर। नए साल के जश्न की तैयारियां तेज हो गई हैं। मौसम भी सर्द है और दिन में गुनगुनी धूप खिल रही है। ऐसे में एनसीआर के लोगों ने सेलिब्रेशन यही मनाने का प्लान तैयार किया है। यही वजह है कि सिलीसेढ़ के आरटीडीसी होटल में 2 जनवरी तक फुल बुकिंग है। अभी से यहां रोजाना 2500 से 3 हजार तक पर्यटक पहुंच रहे हैं। बोटिंग के साथ ही यहां के मनमोहक नजारों का पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं।