दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर सुबह-सुबह भीषण हादसा, घना कोहरा माना जा रहा वजह

हादसे की सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक चालक आसिफ के शव को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घायल सलमान पुत्र जाफ़िद मोहम्मद (30 वर्ष) और बिलाल पुत्र साहिद (30 वर्ष), दोनों निवासी अमरोहा (उत्तर प्रदेश), को प्राथमिक उपचार के लिए पिनान अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को आगे के उपचार के लिए अलवर रेफर कर दिया गया।