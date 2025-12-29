29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर सुबह-सुबह भीषण हादसा, घना कोहरा माना जा रहा वजह

अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार अल सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक्सप्रेस-वे के चैनल नंबर 147.7, सैंथल के पास केन्ट्रा और एक बस की भिड़ंत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 29, 2025

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे हुआ हादसा (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार अल सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक्सप्रेस-वे के चैनल नंबर 147.7, सैंथल के पास केन्ट्रा और एक बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में केन्ट्रा चालक आसिफ निवासी अमरोहा (उत्तर प्रदेश) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि केन्ट्रा में सवार सलमान और बिलाल गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक चालक आसिफ के शव को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घायल सलमान पुत्र जाफ़िद मोहम्मद (30 वर्ष) और बिलाल पुत्र साहिद (30 वर्ष), दोनों निवासी अमरोहा (उत्तर प्रदेश), को प्राथमिक उपचार के लिए पिनान अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को आगे के उपचार के लिए अलवर रेफर कर दिया गया।

प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा बताया जा रहा है, जिसके कारण दृश्यता बेहद कम थी। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेस-वे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया तथा दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 12:08 pm

Published on:

29 Dec 2025 12:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर सुबह-सुबह भीषण हादसा, घना कोहरा माना जा रहा वजह

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोलने की मांग को लेकर आमरण अनशन जारी

अलवर

महवा–मंडावर–राजगढ़ मेगा हाईवे चार लेन का होगा, 862.22 करोड़ की मंजूरी

अलवर

Alwar News: तेज रफ्तार कार पलटी, ऑटो को टक्कर मारते हुए दीवार से जा भिड़ी

अलवर

अलवर में घने कोहरे की चादर, सर्दी ने बढ़ाई ठिठुरन

अलवर

अलवर में बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न, अस्पताल से घर तक लग्जरी कार में लाए,फूलों और पटाखों से मनाई खुशियां

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.