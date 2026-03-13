Alwar News: अनोखा प्रदर्शन, नाले में पाइप डालकर चूल्हा जलाने की कोशिश; PM पर साधा निशाना



जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में ईंधन संकट और महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की रसोई पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की जाए और अलवर में गैस आपूर्ति की समस्या को जल्द दूर किया जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।