महिला जागरूकता शिविर आयोजित, साइबर अपराध व महिलाओं के अधिकारों पर दी जानकारी

शिविर में साइबर अपराध से बचाव, महिलाओं के अधिकारों व हितों की जानकारी, बच्चों को मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से दूर रखने और समाज में जागरूकता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल युग में महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहना बेहद जरूरी है।