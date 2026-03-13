दिल्ली में युवक की हत्या के विरोध में मालाखेड़ा में कैंडल मार्च, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

गंभीर चोटों के कारण युवक की मौत हो गई। घटना के विरोध में मालाखेड़ा के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग उठाई। कैंडल मार्च से पहले सुभाष चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में भय और आक्रोश का माहौल पैदा करती हैं।