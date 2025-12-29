केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोलने की मांग को लेकर आमरण अनशन जारी

केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर आमरण अनशन जारी (फोटो - पत्रिका)
राजगढ़ से केंद्रीय विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुरा गांव में शिफ्ट करने के विरोध में आंदोलन लगातार छठे दिन भी जारी है। सोमवार को भी राजगढ़ के बाजार पूरी तरह बंद रहे, जिससे कस्बे में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकानों को बंद कर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया हुआ है।
कस्बे के गोल सर्किल पर राजगढ़ आवाज मंच के संयोजक मुकेश जैमन का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी है। वहीं आंदोलन के तहत सात लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन स्थल पर लगातार लोगों की भीड़ भी बनी हुई है। सैकड़ों की संख्या में व्यापारी, अभिभावक, विद्यार्थी और आमजन मौके पर मौजूद रहकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं।
विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ से हटाकर दलालपुरा गांव में शिफ्ट किया जाना अनुचित है। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी होगी। उन्होंने विद्यालय को राजगढ़ क्षेत्र में ही बनाए रखने की मांग की है।
अनशन स्थल पर वक्ताओं ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान निकालने की अपील की। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
