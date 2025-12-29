केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोलने की मांग को लेकर आमरण अनशन जारी

कस्बे के गोल सर्किल पर राजगढ़ आवाज मंच के संयोजक मुकेश जैमन का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी है। वहीं आंदोलन के तहत सात लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन स्थल पर लगातार लोगों की भीड़ भी बनी हुई है। सैकड़ों की संख्या में व्यापारी, अभिभावक, विद्यार्थी और आमजन मौके पर मौजूद रहकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं।