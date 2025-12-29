29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोलने की मांग को लेकर आमरण अनशन जारी

राजगढ़ से केंद्रीय विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुरा गांव में शिफ्ट करने के विरोध में आंदोलन लगातार छठे दिन भी जारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 29, 2025

केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर आमरण अनशन जारी (फोटो - पत्रिका)

राजगढ़ से केंद्रीय विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुरा गांव में शिफ्ट करने के विरोध में आंदोलन लगातार छठे दिन भी जारी है। सोमवार को भी राजगढ़ के बाजार पूरी तरह बंद रहे, जिससे कस्बे में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकानों को बंद कर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया हुआ है।

कस्बे के गोल सर्किल पर राजगढ़ आवाज मंच के संयोजक मुकेश जैमन का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी है। वहीं आंदोलन के तहत सात लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन स्थल पर लगातार लोगों की भीड़ भी बनी हुई है। सैकड़ों की संख्या में व्यापारी, अभिभावक, विद्यार्थी और आमजन मौके पर मौजूद रहकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं।

विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ से हटाकर दलालपुरा गांव में शिफ्ट किया जाना अनुचित है। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी होगी। उन्होंने विद्यालय को राजगढ़ क्षेत्र में ही बनाए रखने की मांग की है।

अनशन स्थल पर वक्ताओं ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान निकालने की अपील की। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोलने की मांग को लेकर आमरण अनशन जारी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर सुबह-सुबह भीषण हादसा, घना कोहरा माना जा रहा वजह

अलवर

महवा–मंडावर–राजगढ़ मेगा हाईवे चार लेन का होगा, 862.22 करोड़ की मंजूरी

अलवर

Alwar News: तेज रफ्तार कार पलटी, ऑटो को टक्कर मारते हुए दीवार से जा भिड़ी

अलवर

अलवर में घने कोहरे की चादर, सर्दी ने बढ़ाई ठिठुरन

अलवर

अलवर में बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न, अस्पताल से घर तक लग्जरी कार में लाए,फूलों और पटाखों से मनाई खुशियां

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.