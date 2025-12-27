27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Weather : शीतलहर व कोहरे से कड़ाके की सर्दी, ठिठुरन बढ़ी

नए कोटा का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री व स्टेशन क्षेत्र का 5.0 डिग्री- अलाव बने लोगों का सहारा

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Dec 27, 2025

Kota Weather

Kota Weather

शहर में शीतलहर और कोहरे के असर से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। नए कोटा का न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि स्टेशन क्षेत्र िस्थत मौसमशाला में न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की सर्दी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। लोग सुबह देर से रजाइयों से बाहर निकल रहे हैं। कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। सुबह और रात सर्द हवाओं के साथ कोहरा छाए रहने से ठिठुरन बढ़ गई है।

सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि दिन में लोग धूप सेंकते नजर आए। शाम ढलने के बाद वापस सर्दी का असर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, शीतलहर का सबसे अधिक खतरा बच्चों और बुजुर्गों को रहता है। अत्यधिक सर्दी में लंबे समय तक संपर्क में रहने से त्वचा कठोर हो सकती है और सुन्नता की समस्या हो सकती है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि लोग सुबह-शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में आगामी सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं हल्का कोहरा दर्ज किया गया है। विभाग ने अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट की संभावना जताई है, जिससे सर्दी का असर और बढ़ सकता है।

मौसम फसलों के लिए फायदेमंद

यह मौसम गेहूं, सरसों, चना व लहसुन की फसलों के लिए फायदेमंद है। शीतलहर से धनिया की फसल में जरूर नुकसान की आशंका है। सब्जियों की बात करें तो बैंगन, पालक, गोभी, मैथी व मूली को नुकसान नहीं है, जबकि बीते दिनों अधिक बारिश से टमाटर की फसल में नुकसान हुआ था। ऐसे में दोबारा पैदावार करने से अभी पौध निकल रहे हैं।

पशुओं को बचाने की जरूरत

पशुपालकों के लिए भी यह मौसम चुनौतीपूर्ण है। शीतलहर के दौरान पशुओं के बीमार होने और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस समय पशुओं को अतिरिक्त पोषण और ठंड से बचाव की विशेष आवश्यकता होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

कोटा

Rajasthan Weather News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 07:07 pm

Published on:

27 Dec 2025 07:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Weather : शीतलहर व कोहरे से कड़ाके की सर्दी, ठिठुरन बढ़ी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Kota: ऊर्जा मंत्री ने दिया अतिक्रमण हटाने का आदेश, अगले दिन गरजी JCB, हटाया अवैध निर्माण

encroachment in Kota
कोटा

43 साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड RAS अधिकारी ने खेती में किया ये नवाचार, अब सालाना हो रही मोटी कमाई

RAS-Officer-Inder-Singh
कोटा

Rajasthan: घटिया निर्माण पर एक्शन मोड में आए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, दे दी ये चेतावनी

Energy-Minister-Hiralal-Nagar-In-Kota
कोटा

Crime: कोटा में बच्ची को किडनैप करके बेचने का मामला, आरोपी दंपति के पास मिला बालक भी हो सकता है चुराया हुआ

Kota Police
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, धान, चना व लहसुन तेज

Kota Mandi
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.