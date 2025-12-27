Rajasthan Weather : शीतलहर व कोहरे से कड़ाके की सर्दी, ठिठुरन बढ़ी

सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि दिन में लोग धूप सेंकते नजर आए। शाम ढलने के बाद वापस सर्दी का असर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, शीतलहर का सबसे अधिक खतरा बच्चों और बुजुर्गों को रहता है। अत्यधिक सर्दी में लंबे समय तक संपर्क में रहने से त्वचा कठोर हो सकती है और सुन्नता की समस्या हो सकती है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि लोग सुबह-शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें।