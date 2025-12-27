कोटा स्टोन पॉलिश में फंसे बच्चे, साडि़यों की सहायता से बाहर निकाला

जहां पॉलिश सूखी हुई थी वहां उन्हें कोई दिक्क़त नहीं हुई। लेकिन फैक्ट्री से टैंकर से निकलकर आने वाली गीली पॉलिश तक वे पहुंचे तो उसमें धंसने लगे। बच्चे रोने लगे तो उनकी आवाज सुनकर आसपास फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर व मुंशी बच्चों को पॉलिश से निकालने के लिए दौड़े। तुरत फुरत में उन्होंने वेस्टेज साड़ियां मंगवाई ओर उसकी सहायता से उन्हें खींचकर बाहर निकाला तो कुछ लोग सूखी पॉलिश वाले हिस्से से गीली पॉलिश तक आए ओर दो बच्चों को उठाकर बाहर निकाला।