127 बीघा जमीन पर बसाई जा रही 9 अवैध कॉलोनियां, चला बुल्डोजर

— मित्तल कॉलेज के पीछे करीब 10 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति के बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

— गुजराजियों की ढाणी में करीब 1 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई।