जयपुर

127 बीघा जमीन पर बसाई जा रही 9 अवैध कॉलोनियां, चला बुल्डोजर

जेडीए ने शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की

जयपुर

Girraj Prasad Sharma

Jan 09, 2026

जयपुर। जेडीए ने शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 127 बीघा जमीन पर बसाई जा रही 9 अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके साथ ही एक बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को हटाया गया।

जयपुर, 09 जनवरी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए जोन-10, 11, 12, 14, 18, 22, 24, 13, 1 एवं 3 में 12 स्थानों पर 127 बीघा भूमि पर 09 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया।

महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी के की ओर से जयसिंहपुरा खोर, मित्तल कॉलेज के पीछे, दिल्ली रोड, सांभरिया रोड़, ग्वार जाटान, रैनवाल टोल नाका, कलवाडा से अजयराजपुरा रोड जोशीवाला खेजडों का वास, कालवाड़ रोड में सामूहिक अभियान चलाकर अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

ईकोलोजिकल जोन में कार्रवाई
— जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में जयसिंहपुरा खोर में करीब 5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाई जाने पर जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

— मित्तल कॉलेज के पीछे करीब 10 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति के बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
— गुजराजियों की ढाणी में करीब 1 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई।

Updated on:

09 Jan 2026 09:48 pm

Published on:

09 Jan 2026 09:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 127 बीघा जमीन पर बसाई जा रही 9 अवैध कॉलोनियां, चला बुल्डोजर

