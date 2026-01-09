मकर संक्रांति से पहले पतंग महोत्सवों की धूम, सुनाई देंगे ढूंढाड़ी गीत तो कहीं हनुमान चालीसा पाठ और सम्मान समारोह

जयपुर। मकर संक्रांति से पहले शहर में पतंग महोत्सवों की रौनक बढ़ने लगी है। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की ओर से आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में पारम्परिक पतंगबाजी के साथ लोक संस्कृति, धार्मिक आयोजनों और सामाजिक सरोकारों को भी जोड़ा जा रहा है। इन आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने और आपसी सौहार्द व सामाजिक एकता का संदेश दिया जा रहा है।
-मानसरोवर के शिप्रा पथ स्थित प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज भवन में रविवार को ढूंढाड़ परिषद् की ओर से 14वां पतंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। संयोजक योगेश कौशिक ने बताया कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले महोत्सव में पतंग उड़ाने के साथ-साथ ढूंढाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुतियां होंगी। लोक कलाकार कैलाश गोड़ अपनी टीम के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे, जबकि कवि कल्याण सहाय पारीक काव्य पाठ के माध्यम से लोकभावनाओं को स्वर देंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और समाजजनों समेत अन्य मौजूद रहेंगे।
गौ-रक्षकों का भी होगा सम्मान
-सांगानेर के बक्सावाला स्थित जेडीए कॉलोनी में शनिवार को पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पूज्य सिंधी पंचायत, बक्सावाला के तत्वावधान में बच्चों को निःशुल्क पतंगें वितरित की जाएंगी मनीष लोकवानी ने बताया कि पतंग महोत्सव के साथ हनुमान चालीसा पाठ का भी किया जाएगा, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण बनेगा। कार्यक्रम सचिव बंटी भागचंदानी और संयोजक दिलीप लोकवानी ने बताया कि इस दौरान गौ सेवा समिति की ओर से गौ-रक्षकों का सम्मान भी किया जाएगा।
-रॉयल क्लब की ओर से मकर संक्राति महोत्सव शनिवार को एक रिजोर्ट में मनाया जाएगा। प्रेसिडेंट अनिता जैसलमेरिया ने बताया कि इस आयोजन में सभी सदस्य और उनके परिवार शामिल होंगे। इस दौरान पतंग उड़ाने के साथ-साथ विभिन्न तरह के गेम्स की गतिविधियां भी होगी। इस अवसर पर लोहड़ी पर्व भी मनाया जाएगा। लोग घरों से बने सर्दियों के पकवान लेकर आएंगे।
