मकर संक्रांति से पहले पतंग महोत्सवों की धूम, सुनाई देंगे ढूंढाड़ी गीत तो कहीं हनुमान चालीसा पाठ और सम्मान समारोह

-मानसरोवर के शिप्रा पथ स्थित प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज भवन में रविवार को ढूंढाड़ परिषद् की ओर से 14वां पतंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। संयोजक योगेश कौशिक ने बताया कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले महोत्सव में पतंग उड़ाने के साथ-साथ ढूंढाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुतियां होंगी। लोक कलाकार कैलाश गोड़ अपनी टीम के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे, जबकि कवि कल्याण सहाय पारीक काव्य पाठ के माध्यम से लोकभावनाओं को स्वर देंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और समाजजनों समेत अन्य मौजूद रहेंगे।