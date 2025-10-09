Mid-Day Meal : कुक-कम-हेल्परों को 4 माह से मानदेय नहीं, चिंतित शिक्षक संघ ने चेताया, भुगतान नहीं तो करेंगे आंदोलन

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा आसपुर की कार्यकारी बैठक राजस्थान पेंशनर भवन आसपुर में आयोजित हुई। प्रवीण भूप्तावत की अध्यक्षता, जिलामंत्री सुदर्शनसिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य एवं भारतसिंह राणावत के विशिष्ट अतिथ्य में सपन्न बैठक में मंत्री प्रेमसिंह सिसोदिया ने संस्था की गतिविधियों एवं भावी योजनाओं का प्रतिवेदन पढ़ा। बैठक में अस्थायी शिक्षकों के स्थायीकरण सहित शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर मंथन कर समाधान की रणनीति पर चर्चा की। मध्यान्ह भोजन एवं कुक कम हेल्पर की सितंबर माह तक की बकाया राशि से जुड़ी समस्या पर चिंतन कर दीपावली पूर्व इसका भुगतान करवाने विभाग को ज्ञापन दिया जाएगा। उपशाखा की कार्यकारिणी का विस्तार किया।