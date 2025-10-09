Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Mid-Day Meal : कुक-कम-हेल्परों को 4 माह से मानदेय नहीं, चिंतित शिक्षक संघ ने चेताया, भुगतान नहीं तो करेंगे आंदोलन

Mid-Day Meal : शिक्षक संघ (शेखावत) ने जिले के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम-हेल्परों को पिछले चार माह से मानदेय (वेतन) और कंवर्जन राशि का भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त की है।

2 min read

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 09, 2025

Mid-Day Meal Update Dungarpur four months Cook-cum-helpers have not received their honorarium worried teachers union warns they will protest if they donot pay

आसपुर। शिक्षक संघ की बैठक में जिला पदाधिकारी सम्मान। पत्रिका फोटो

Mid-Day Meal : शिक्षक संघ (शेखावत) ने जिले के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम-हेल्परों को पिछले चार माह से मानदेय (वेतन) और कंवर्जन राशि का भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि दीपावली से पूर्व बकाया भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

गंभीर आर्थिक तंगी झेल रहे हैं कुक-कम-हेल्पर

राज्य उपाध्यक्ष हेमंत कुमार खराड़ी और जिला अध्यक्ष मणिलाल मालीवाड ने कहा कि अल्प मानदेय पर काम करने वाले ये कार्मिक पहले से ही कमजोर आर्थिक स्थिति में हैं और चार माह के बकाया भुगतान के कारण वे गंभीर आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। कुक-कम-हेल्परों को मानदेय नहीं मिलने से उनके घरों का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कंवर्जन राशि का भुगतान न होने के कारण अधिकांश दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है, जिससे पोषाहार वितरण में विद्यालयों के शिक्षकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ।

बकाया मानदेय अविलंब जारी कर राहत प्रदान करें

जिला संघर्ष समिति संयोजक जीवन लाल बरांडा और जिला मंत्री धनराज खराड़ी ने मांग की है कि कुक-कम-हेल्परों को दीपावली के त्यौहार को देखते हुए बकाया मानदेय अविलंब जारी कर राहत प्रदान की जाए।

दीपावली पूर्व भुगतान करने के लिए दिया जाएगा ज्ञापन

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा आसपुर की कार्यकारी बैठक राजस्थान पेंशनर भवन आसपुर में आयोजित हुई। प्रवीण भूप्तावत की अध्यक्षता, जिलामंत्री सुदर्शनसिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य एवं भारतसिंह राणावत के विशिष्ट अतिथ्य में सपन्न बैठक में मंत्री प्रेमसिंह सिसोदिया ने संस्था की गतिविधियों एवं भावी योजनाओं का प्रतिवेदन पढ़ा। बैठक में अस्थायी शिक्षकों के स्थायीकरण सहित शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर मंथन कर समाधान की रणनीति पर चर्चा की। मध्यान्ह भोजन एवं कुक कम हेल्पर की सितंबर माह तक की बकाया राशि से जुड़ी समस्या पर चिंतन कर दीपावली पूर्व इसका भुगतान करवाने विभाग को ज्ञापन दिया जाएगा। उपशाखा की कार्यकारिणी का विस्तार किया।

इस वर्ष बांसवाड़ा में संगठन का प्रांतीय अधिवेशन प्रस्तावित

जिसमें प्रधानाचार्य प्रतिनिधि लालसिंह अहाड़ा, वरिष्ठ अध्यापक प्रतिनिधि चंद्रकांत सेवक, सह संगठन मंत्री हितेश उपाध्याय, महिला सदस्य शुभलक्ष्मी चौहान , पुस्तकालाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि यशपालसिंह चौहान मनोनीत किए। इस वर्ष बांसवाड़ा में संगठन का प्रांतीय अधिवेशन प्रस्तावित है जिसमें आर्थिक सहयोग के लिए आसपुर शाखा से भी राशि का लक्ष्य तय किया।

बैठक मीडिया प्रभारी देवानंद उपाध्याय, नरेंद्रसिंह चुंडावत, चंद्रवीरसिंह चुंडावत, गिरिराज अहाड़ा, भूपेंद्र उपाध्याय, करणसिंह चौहान, महेन्द्रसिंह चौहान, गजेंद्रसिंह सिसोदिया, रौनक पंड्या, जयपालसिंह चौहान, बादामसिंह पडियार, कुलदीप सालरिया आदि सदस्य उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Jaipur Junction : रेलवे की नई व्यवस्था, जयपुर जंक्शन पर ट्रेन आने से एक घंटे पहले मिलेगा प्रवेश, और भी हैं सुविधा, जानें
जयपुर
Railway New System Jaipur Junction Entry Allowed one hour before arrival train there are more know

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 11:33 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Mid-Day Meal : कुक-कम-हेल्परों को 4 माह से मानदेय नहीं, चिंतित शिक्षक संघ ने चेताया, भुगतान नहीं तो करेंगे आंदोलन

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार की बोनट में शराब छिपाकर गुजरात कर रहे थे तस्करी, दो कारों से 140 बोतल शराब जब्त

डूंगरपुर

Rajasthan: सांसद राजकुमार रोत को मिली जान से मारने की धमकी, यूजर ने की 1 करोड़ के इनाम की घोषणा

MP Rajkumar Roat
डूंगरपुर

Rajasthan News : पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाने वाला पति गिरफ्तार, सामने आई वजह

डूंगरपुर

चरित्र शक में खौफनाक वारदात: पत्नी की हत्या कर शव को दुकान के तहखाने में दफनाया, ऊपर से नमक और मिट्टी डाला

Dungarpur Crime
डूंगरपुर

Dungarpur News : आयोग का बड़ा फैसला, परिवादी को बीमा कंपनी 18.75 लाख रुपए ब्याज सहित दे

Dungarpur District Consumer Disputes Redressal Commission Big decision order insurance company to pay Rs 18.75 lakh along with interest
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.