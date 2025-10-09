Mid-Day Meal : कुक-कम-हेल्परों को 4 माह से मानदेय नहीं, चिंतित शिक्षक संघ ने चेताया, भुगतान नहीं तो करेंगे आंदोलन

आसपुर। शिक्षक संघ की बैठक में जिला पदाधिकारी सम्मान। पत्रिका फोटो
Mid-Day Meal : शिक्षक संघ (शेखावत) ने जिले के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम-हेल्परों को पिछले चार माह से मानदेय (वेतन) और कंवर्जन राशि का भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि दीपावली से पूर्व बकाया भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
राज्य उपाध्यक्ष हेमंत कुमार खराड़ी और जिला अध्यक्ष मणिलाल मालीवाड ने कहा कि अल्प मानदेय पर काम करने वाले ये कार्मिक पहले से ही कमजोर आर्थिक स्थिति में हैं और चार माह के बकाया भुगतान के कारण वे गंभीर आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। कुक-कम-हेल्परों को मानदेय नहीं मिलने से उनके घरों का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कंवर्जन राशि का भुगतान न होने के कारण अधिकांश दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है, जिससे पोषाहार वितरण में विद्यालयों के शिक्षकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ।
जिला संघर्ष समिति संयोजक जीवन लाल बरांडा और जिला मंत्री धनराज खराड़ी ने मांग की है कि कुक-कम-हेल्परों को दीपावली के त्यौहार को देखते हुए बकाया मानदेय अविलंब जारी कर राहत प्रदान की जाए।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा आसपुर की कार्यकारी बैठक राजस्थान पेंशनर भवन आसपुर में आयोजित हुई। प्रवीण भूप्तावत की अध्यक्षता, जिलामंत्री सुदर्शनसिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य एवं भारतसिंह राणावत के विशिष्ट अतिथ्य में सपन्न बैठक में मंत्री प्रेमसिंह सिसोदिया ने संस्था की गतिविधियों एवं भावी योजनाओं का प्रतिवेदन पढ़ा। बैठक में अस्थायी शिक्षकों के स्थायीकरण सहित शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर मंथन कर समाधान की रणनीति पर चर्चा की। मध्यान्ह भोजन एवं कुक कम हेल्पर की सितंबर माह तक की बकाया राशि से जुड़ी समस्या पर चिंतन कर दीपावली पूर्व इसका भुगतान करवाने विभाग को ज्ञापन दिया जाएगा। उपशाखा की कार्यकारिणी का विस्तार किया।
जिसमें प्रधानाचार्य प्रतिनिधि लालसिंह अहाड़ा, वरिष्ठ अध्यापक प्रतिनिधि चंद्रकांत सेवक, सह संगठन मंत्री हितेश उपाध्याय, महिला सदस्य शुभलक्ष्मी चौहान , पुस्तकालाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि यशपालसिंह चौहान मनोनीत किए। इस वर्ष बांसवाड़ा में संगठन का प्रांतीय अधिवेशन प्रस्तावित है जिसमें आर्थिक सहयोग के लिए आसपुर शाखा से भी राशि का लक्ष्य तय किया।
बैठक मीडिया प्रभारी देवानंद उपाध्याय, नरेंद्रसिंह चुंडावत, चंद्रवीरसिंह चुंडावत, गिरिराज अहाड़ा, भूपेंद्र उपाध्याय, करणसिंह चौहान, महेन्द्रसिंह चौहान, गजेंद्रसिंह सिसोदिया, रौनक पंड्या, जयपालसिंह चौहान, बादामसिंह पडियार, कुलदीप सालरिया आदि सदस्य उपस्थित रहे।
