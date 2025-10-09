Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Junction : रेलवे की नई व्यवस्था, जयपुर जंक्शन पर ट्रेन आने से एक घंटे पहले मिलेगा प्रवेश, और भी हैं सुविधा, जानें

Jaipur Junction : रेलवे की नई व्यवस्था। त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने कमेटी गठित की। जानें और क्या व्यवस्था शुरू की है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 09, 2025

Railway New System Jaipur Junction Entry Allowed one hour before arrival train there are more know

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Junction : जयपुर. त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे नई व्यवस्था लागू करने में जुटा है। इसके तहत रेलवे ने अजमेर-सियालदाह ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया है। भीड़ नियंत्रण के लिए 40 लोगों की टीम का गठन किया है। यात्रियों को स्टेशन पर भी ट्रेन के आने से एक घंटे पहले ही एंट्री मिलेगी।

भीड़ नियंत्रण के लिए कमेटी गठित

रेलवे अधिकारियों के अनुसार जयपुर जंक्शन पर 10 से 28 अक्टूबर तक रेलवे का क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू रहेगा। इसके तहत भीड़ बांटने के लिए रेलवे ने अजमेर-सियालदाह ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर एक से तीन कर दिया। बुधवार से इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू कर दिया है। भीड़ नियंत्रण के लिए कमेटी गठित की गई है। इसमें 20 कुली व 20 सफाईकर्मी शामिल हैं। सहायता बूथ काउंटर व दो एक्स्ट्रा बुकिंग काउंटर भी बनाए हैं। जिससे यात्रियों में किसी भी प्रकार की सहायता, जानकारी के लिए इधर या टिकट लेने के लिए इधर-ऊधर नहीं भटकना पड़ेगा।

भीड़ नियंत्रित करने के लिए लगाए गए स्टील बैरिकेड

इनके अलावा प्लेटफार्मों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए स्टील बैरिकेड भी लगाए गए हैं। गौरतलब है कि रेलवे ने गांधीनगर और जयपुर जंक्शन पर दस से 28 अक्टूबर तक प्लेटफार्म टिकट बिक्री पर अस्थाई रोक भी लगा दी है।

आरक्षित, सामान्य यात्रियों की अलग एंट्री

जयपुर जंक्शन पर आरक्षित और सामान्य टिकटधारी यात्रियों को अलग-अलग गेट से एंट्री मिलेगी। यात्रियों के लिए स्टेशन परिसर में वेटिंग एरिया भी बनाए जा रहे हैं, जो 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। वहीं, स्टेशन पर जारी री-डवलपमेंट कार्य को भी 28 अक्टूबर तक अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। प्लेटफॉर्म छह व सात के निकास द्वार भी अलग-अलग कर दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Anta by-election : 11 नवंबर को पड़ेंगे वोट, राजस्थान में अंता बनी हॉट सीट, अब भाजपा-कांग्रेस में होगी जीत के लिए जंग
बारां
Anta by-election 11 November Voting Anta becomes a hot seat in Rajasthan BJP and Congress battle for victory

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 07:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Junction : रेलवे की नई व्यवस्था, जयपुर जंक्शन पर ट्रेन आने से एक घंटे पहले मिलेगा प्रवेश, और भी हैं सुविधा, जानें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: चिकित्सा विभाग फिर दबाने में जुटा मामला, जांच रिपोर्ट आने से पहले ही दवा को दे दी क्लीन चिट

Cough-Syrup-Death-Case
जयपुर

Jaipur Gas Cylinder Blast: एक चालक ने बचाई कई जिंदगी, जिंदा जले रामराज के घर मातम, चश्मदीदों ने बयां किया आंखों देखा हाल

Jaipur Gas Cylinder Blast
जयपुर

Rajasthan Govt Jobs: 100 से अधिक अभ्यर्थियों की नौकरी पर लटकी तलवार, 1100 पेज की रिपोर्ट हुई तैयार, मिल रहे संदिग्ध सर्टिफिकेट

Sarkari Naukri
जयपुर

करवट लेगा मौसम, 14 शहरों में 20 डिग्री से नीचे पहुंचा पार, IMD ने दे दी अगले 2 सप्ताह की Rajasthan Weather Report

Severe Cold
जयपुर

जयपुर की बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, आंखों में जलन और दुर्गंध फैलने से लोग दहशत में आए

ammonia gas leaked from Shubh Ice factory
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.