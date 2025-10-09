Jaipur Junction : रेलवे की नई व्यवस्था, जयपुर जंक्शन पर ट्रेन आने से एक घंटे पहले मिलेगा प्रवेश, और भी हैं सुविधा, जानें

फाइल फोटो पत्रिका
Jaipur Junction : जयपुर. त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे नई व्यवस्था लागू करने में जुटा है। इसके तहत रेलवे ने अजमेर-सियालदाह ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया है। भीड़ नियंत्रण के लिए 40 लोगों की टीम का गठन किया है। यात्रियों को स्टेशन पर भी ट्रेन के आने से एक घंटे पहले ही एंट्री मिलेगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार जयपुर जंक्शन पर 10 से 28 अक्टूबर तक रेलवे का क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू रहेगा। इसके तहत भीड़ बांटने के लिए रेलवे ने अजमेर-सियालदाह ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर एक से तीन कर दिया। बुधवार से इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू कर दिया है। भीड़ नियंत्रण के लिए कमेटी गठित की गई है। इसमें 20 कुली व 20 सफाईकर्मी शामिल हैं। सहायता बूथ काउंटर व दो एक्स्ट्रा बुकिंग काउंटर भी बनाए हैं। जिससे यात्रियों में किसी भी प्रकार की सहायता, जानकारी के लिए इधर या टिकट लेने के लिए इधर-ऊधर नहीं भटकना पड़ेगा।
इनके अलावा प्लेटफार्मों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए स्टील बैरिकेड भी लगाए गए हैं। गौरतलब है कि रेलवे ने गांधीनगर और जयपुर जंक्शन पर दस से 28 अक्टूबर तक प्लेटफार्म टिकट बिक्री पर अस्थाई रोक भी लगा दी है।
जयपुर जंक्शन पर आरक्षित और सामान्य टिकटधारी यात्रियों को अलग-अलग गेट से एंट्री मिलेगी। यात्रियों के लिए स्टेशन परिसर में वेटिंग एरिया भी बनाए जा रहे हैं, जो 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। वहीं, स्टेशन पर जारी री-डवलपमेंट कार्य को भी 28 अक्टूबर तक अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। प्लेटफॉर्म छह व सात के निकास द्वार भी अलग-अलग कर दिए गए हैं।
