Jaipur Junction : रेलवे की नई व्यवस्था, जयपुर जंक्शन पर ट्रेन आने से एक घंटे पहले मिलेगा प्रवेश, और भी हैं सुविधा, जानें

रेलवे अधिकारियों के अनुसार जयपुर जंक्शन पर 10 से 28 अक्टूबर तक रेलवे का क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू रहेगा। इसके तहत भीड़ बांटने के लिए रेलवे ने अजमेर-सियालदाह ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर एक से तीन कर दिया। बुधवार से इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू कर दिया है। भीड़ नियंत्रण के लिए कमेटी गठित की गई है। इसमें 20 कुली व 20 सफाईकर्मी शामिल हैं। सहायता बूथ काउंटर व दो एक्स्ट्रा बुकिंग काउंटर भी बनाए हैं। जिससे यात्रियों में किसी भी प्रकार की सहायता, जानकारी के लिए इधर या टिकट लेने के लिए इधर-ऊधर नहीं भटकना पड़ेगा।