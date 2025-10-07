Anta by-election : 11 नवंबर को पड़ेंगे वोट, राजस्थान में अंता बनी हॉट सीट, अब भाजपा-कांग्रेस में होगी जीत के लिए जंग

अंता सीट परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई। तब से चार बार चुनाव हुए हैं। 2 बार कांग्रेस और दो बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 2008 व 2018 में जीत हासिल कर मंत्री पद संभाला, जबकि 2013 में प्रभुलाल सैनी और 2023 में कंवरलाल मीणा ने भाजपा के झंडे को बुलंद किया। पिछले चुनाव में कंवरलाल ने भाया को 5,861 मतों से हराया था। उस समय पीएम मोदी ने खुद अंता में सभा कर चुनावी माहौल को गरमाया था।