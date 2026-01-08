Rajasthan Success Story: 2 सगे भाइयों ने कर दिया कमाल, गांव में पहली बार लगी सरकारी नौकरी तो खुशी से झूम उठे पिता

परिवार के साथ दोनों भाइयों की फोटो: पत्रिका
Govt Job Success Story Of 2 Real Brother: राजस्थान के बारां जिले के भेरूपुरा गांव में दो सगे भाइयों ने सरकारी सेवा में शामिल होकर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। यह गांव अब तक किसी सरकारी कर्मचारी से वंचित था, लेकिन अब यहां के युवा भाइयों ने यह कमी पूरी की है।
25 वर्षीय ओम प्रकाश मीणा, जो कि आईबी सीआईडी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुए हैं, और उनके छोटे भाई 20 वर्षीय रोहित मीणा, जिन्हें पशुपालक निरीक्षक के पद पर नियुक्ति मिली है, दोनों ने एक साथ सरकारी नौकरी प्राप्त की है।
भेरूपुरा गांव के रहने वाले रामस्वरूप मीणा के दो बेटे हैं, जिनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें सरकारी नौकरी दिलवाई। परिवार का आर्थिक स्थिति कोई खास मजबूत नहीं था, लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पिता रामस्वरूप ने हमेशा उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया।
इन दोनों भाइयों की सफलता में उनके स्कूल के शिक्षक का भी महत्वपूर्ण योगदान था। खासकर गांव के शारीरिक शिक्षक अख्तर अली ने दोनों बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के प्रयासों में मदद की। उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही दोनों भाइयों ने कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार किया।
गांव में पहली बार किसी युवक की सरकारी नौकरी लगी, और यह उपलब्धि पूरे गांव के लिए गर्व का विषय बन गई। ग्रामीणों का कहना है कि पहले किसी भी युवक को सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं मिली थी। अब इन दोनों भाइयों ने यह कमी पूरी की है।
ओम प्रकाश मीणा को आईबी सीआईडी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति मिली है, जबकि उनके छोटे भाई रोहित मीणा को पशुपालक निरीक्षक के पद पर सफलता मिली है। इस सफलता से ना केवल उनके परिवार का मान बढ़ा है, बल्कि गांव के युवाओं के लिए भी यह प्रेरणा का स्रोत बन गया है।
