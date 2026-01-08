8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बारां

Rajasthan Success Story: 2 सगे भाइयों ने कर दिया कमाल, गांव में पहली बार लगी सरकारी नौकरी तो खुशी से झूम उठे पिता

Real Life Motivational Story: राजस्थान के बारां जिले के भेरूपुरा गांव में दो सगे भाइयों ने सरकारी सेवा में शामिल होकर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे गांव को गर्व महसूस कराया।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Jan 08, 2026

Govt-Job-Success-Story

परिवार के साथ दोनों भाइयों की फोटो: पत्रिका

Govt Job Success Story Of 2 Real Brother: राजस्थान के बारां जिले के भेरूपुरा गांव में दो सगे भाइयों ने सरकारी सेवा में शामिल होकर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। यह गांव अब तक किसी सरकारी कर्मचारी से वंचित था, लेकिन अब यहां के युवा भाइयों ने यह कमी पूरी की है।

25 वर्षीय ओम प्रकाश मीणा, जो कि आईबी सीआईडी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुए हैं, और उनके छोटे भाई 20 वर्षीय रोहित मीणा, जिन्हें पशुपालक निरीक्षक के पद पर नियुक्ति मिली है, दोनों ने एक साथ सरकारी नौकरी प्राप्त की है।

गरीब परिवार से निकले दोनों भाई

भेरूपुरा गांव के रहने वाले रामस्वरूप मीणा के दो बेटे हैं, जिनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें सरकारी नौकरी दिलवाई। परिवार का आर्थिक स्थिति कोई खास मजबूत नहीं था, लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पिता रामस्वरूप ने हमेशा उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया।

शारीरिक शिक्षक का था महत्वपूर्ण योगदान

इन दोनों भाइयों की सफलता में उनके स्कूल के शिक्षक का भी महत्वपूर्ण योगदान था। खासकर गांव के शारीरिक शिक्षक अख्तर अली ने दोनों बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के प्रयासों में मदद की। उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही दोनों भाइयों ने कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार किया।

गांव में दौड़ी खुशी की लहर

गांव में पहली बार किसी युवक की सरकारी नौकरी लगी, और यह उपलब्धि पूरे गांव के लिए गर्व का विषय बन गई। ग्रामीणों का कहना है कि पहले किसी भी युवक को सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं मिली थी। अब इन दोनों भाइयों ने यह कमी पूरी की है।

बड़ा भाई आईबी सीआईडी पुलिस में कांस्टेबल और छोटा बना पशुपालक निरीक्षक

ओम प्रकाश मीणा को आईबी सीआईडी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति मिली है, जबकि उनके छोटे भाई रोहित मीणा को पशुपालक निरीक्षक के पद पर सफलता मिली है। इस सफलता से ना केवल उनके परिवार का मान बढ़ा है, बल्कि गांव के युवाओं के लिए भी यह प्रेरणा का स्रोत बन गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Govt Jobs: बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राजस्थान बजट में होगा हजारों पदों पर भर्तियों का एलान
अजमेर
govt job

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 01:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan Success Story: 2 सगे भाइयों ने कर दिया कमाल, गांव में पहली बार लगी सरकारी नौकरी तो खुशी से झूम उठे पिता

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sawariya Seth: बारां के व्यापारी ने सांवलिया सेठ के चढ़ाया डेढ़ KG चांदी का लहसुन, भक्तों ने पहले भी चढ़ाएं हैं अनोखे चढ़ावे

Sawariya-Seth-Silver-Garlic
बारां

हाइवे पर ट्रक पलटा तो सडक़ पर बिखरी मक्का बटोरने के लिए जुट गए ग्रामीण

ग्राम वासियों ने बताया कि गांव से होकर निकल रहे रोड पर अधिक घुमाव होने से इस स्थान पर आए दिन वाहन पलटने से दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। घटना में ट्रक पलटने से उसमें लदी बोरियां सडक़ पर बिखर गईं। मक्का बटोरने के लिए बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच गए।
बारां

शीत लहर चल रही है और गलन बढ़ गई है। गर्म लबादों के साथ अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इस हाड कंपाने वाली कड़ाके की ठंड में भी दुर्बल वर्ग के कई लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है।

शीत लहर चल रही है और गलन बढ़ गई है। गर्म लबादों के साथ अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इस हाड कंपाने वाली कड़ाके की ठंड में भी दुर्बल वर्ग के कई लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है।
बारां

थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि रविवार को भैरूपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल 70 की तबीयत $खराब होने से उसे अंता लाया गया। मेडिकल बोर्ड से सोमवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।

थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि रविवार को भैरूपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल 70 की तबीयत $खराब होने से उसे अंता लाया गया। मेडिकल बोर्ड से सोमवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।
बारां

राजस्थान पत्रिका ने जब हालात का जायजा लिया तो शहर की कई कॉलोनियों, बस्तियों में हालात ङ्क्षचताजनक पाए गए। इसके बाद सोमवार को जलदाय विभाग ने शहर के कई इलाकों में टीम भेजकर पानी के नमूने लिए और क्लोरोफार्म का स्तर जांचा।

राजस्थान पत्रिका ने जब हालात का जायजा लिया तो शहर की कई कॉलोनियों, बस्तियों में हालात ङ्क्षचताजनक पाए गए। इसके बाद सोमवार को जलदाय विभाग ने शहर के कई इलाकों में टीम भेजकर पानी के नमूने लिए और क्लोरोफार्म का स्तर जांचा।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.