Rajasthan Success Story: 2 सगे भाइयों ने कर दिया कमाल, गांव में पहली बार लगी सरकारी नौकरी तो खुशी से झूम उठे पिता

Govt Job Success Story Of 2 Real Brother: राजस्थान के बारां जिले के भेरूपुरा गांव में दो सगे भाइयों ने सरकारी सेवा में शामिल होकर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। यह गांव अब तक किसी सरकारी कर्मचारी से वंचित था, लेकिन अब यहां के युवा भाइयों ने यह कमी पूरी की है।