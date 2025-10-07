Jaipur Police Transfers : जयपुर के पुलिस कमिश्नर का बड़ा आदेश, 21 निरीक्षक, 2 एसआइ के तबादले, आठ एसएचओ बदले

जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ। फाइल फोटो पत्रिका
Jaipur Police Transfers : जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने चार आदेश जारी कर 21 निरीक्षक, दो एसआइ के तबादले किए। आठ थानों के एसएचओ भी बदले हैं। बस्सी थाने के एसएचओ महेश शर्मा व विभागीय जांच के कारण सिंधीकैम्प थानाधिकारी सुखबीर सिंह को लाइन हाजिर किया। सीएसटी में रिक्त पड़े प्रभारी पद पर एसआइ को लगाया है।
आदेशानुसार निरीक्षक मनीष गुप्ता को आदर्श नगर, माधो सिंह को सिंधीकैम्प, बृजमोहन कविया को चित्रकूट, राजेश शर्मा को एसएमएस अस्पताल, मनोज बेरवाल को बनीपार्क, मुकेश मीणा को नाहरगढ़, अंतिम शर्मा को मेट्रो, एकताराज मीणा महिला थाना दक्षिण, राजेन्द्र खण्डेलवाल को यातायात निरीक्षक (प्रथम) पूर्व क्षेत्र, विष्णु दत्त को यातायात निरीक्षक (द्वितीय) पूर्व क्षेत्र, वर्षा रानी भोजगी को यातायात निरीक्षक (तृतीय) पूर्व क्षेत्र, राजकीरण को यातायात निरीक्षक (चतुर्थ) पश्चिम क्षेत्र, रूपनारायण को
यातायात निरीक्षक (प्रथम) दक्षिण, राजेश मीणा को अपराध सहायक, नीरज कुमार गुप्ता को अपराध सहायक उत्तर, सरदार सिंह को अपराध सहायक दक्षिण, राजेश बाफना को प्रभारी जिला विशेष शाखा दक्षिण, विनोद जाखड़ को प्रभारी जिला विशेष शाखा पश्चिम, करण सिंह को अपराध सहायक मुख्यालय आयुतालय और उप निरीक्षक बन्नालाल को प्रभारी जिला विशेष शाखा पूर्व, संदीप बसेरा को प्रभारी सीएसटी आयुक्तालय में लगाया है।
पहले जारी हुई तबादला सूची में शामिल चौमूं एसएचओ प्रदीप शर्मा, ब्रह्मपुरी एसएचओ राजेश गौतम व महिला थाना वेस्ट की एसएचओ मंजू चौधरी का तबादला निरस्त कर दिया।
