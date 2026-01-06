आपकी बात: हाइटेंशन लाइनों से होने वाले हादसों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है?

क्षतिग्रस्त लाइनों की तत्काल मरम्मत हो

हाइटेंशन लाइनों से होने वाले हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन दुर्घटनाओं में आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए प्रशासन, विद्युत विभाग एवं जनप्रतिनिधियों को मिलकर हाइटेंशन लाइनों की समुचित जांच कर उन्हें ऐसे स्थानों पर स्थापित करना चाहिए, जहां जनहानि की आशंका न्यूनतम हो। जहां पहले से हाइटेंशन लाइनें लगी हैं, वहां नियमित अंतराल पर निरीक्षण कर संभावित जोखिमों को समय रहते दूर किया जाना चाहिए। आम नागरिकों को जागरूकता अभियानों के माध्यम से सुरक्षित व्यवहार की जानकारी देना आवश्यक है। साथ ही हाइटेंशन लाइनों के आसपास त्वरित सहायता हेतु सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि दुर्घटना की स्थिति में शीघ्र राहत मिल सके। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियमित निगरानी तथा टूटी या क्षतिग्रस्त लाइनों की तत्काल मरम्मत भविष्य की जनहानि रोकने में सहायक होगी। - कुमार जितेंद्र जीत, बालोतरा