जेसीटीएसएल सांगानेर डिपो में शराब पार्टी का वीडियो वायरल

जयपुर। जेसीटीएसएल की सांगानेर डिपो में कर्मचारियों के शराब पार्टी का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जेसीटीएसएल की सांगानेर डिपो से बसों का संचालन नहीं किया जाता। लेकिन डिपो में सुरक्षा के तौर पर कुछ कार्मिक लगा रखे हैं। सोमवार को वायरल हुए वीडियो पर डिपो के अंदर कर्मचारी और बाहरी लोग शराब पार्टी करते दिखे और एक कर्मचारी सोता मिला, जो नशे में धुत बताया गया है। वीडियो में एक व्य​क्ति भी दिख रहा है जो जेसीटीएसएल का कर्मचारी नहीं है। हालांकि राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पु​ष्टि नहीं करता है। इस मामले में एमडी नारायण सिंह का कहना है कि वीडियो वायरल हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। दो​षियों पर कार्रवाई करेंगे।