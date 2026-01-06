6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

जयपुर

जेसीटीएसएल सांगानेर डिपो में शराब पार्टी का वीडियो वायरल

। इस मामले में एमडी नारायण सिंह का कहना है कि वीडियो वायरल हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। दो​षियों पर कार्रवाई करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vijay Sharma

Jan 06, 2026

जयपुर। जेसीटीएसएल की सांगानेर डिपो में कर्मचारियों के शराब पार्टी का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जेसीटीएसएल की सांगानेर डिपो से बसों का संचालन नहीं किया जाता। लेकिन डिपो में सुरक्षा के तौर पर कुछ कार्मिक लगा रखे हैं। सोमवार को वायरल हुए वीडियो पर डिपो के अंदर कर्मचारी और बाहरी लोग शराब पार्टी करते दिखे और एक कर्मचारी सोता मिला, जो नशे में धुत बताया गया है। वीडियो में एक व्य​क्ति भी दिख रहा है जो जेसीटीएसएल का कर्मचारी नहीं है। हालांकि राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पु​ष्टि नहीं करता है। इस मामले में एमडी नारायण सिंह का कहना है कि वीडियो वायरल हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। दो​षियों पर कार्रवाई करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 06:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जेसीटीएसएल सांगानेर डिपो में शराब पार्टी का वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, एक सप्ताह में 75 लाख से अधिक की वसूली, 76 FIR दर्ज

lllegal mining
जयपुर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा- जयपुर में बनेगा डेटा सेंटर, AI स्किलिंग के लिए 10 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग

जयपुर

आपकी बात: हाइटेंशन लाइनों से होने वाले हादसों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है?

ओपिनियन

जयपुर बनेगा सैन्य गतिविधियों का केंद्र, 8 से 12 जनवरी तक ‘नो योर आर्मी’, 15 को सेना दिवस

Know Your Army
जयपुर

संपादकीय: बेघर होने केे संकट के साथ शिक्षा-स्वास्थ्य पर भी असर

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.