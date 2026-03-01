2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur City Project: 240 करोड़ लागत से 4.5 KM लंबी सांगानेर एलिवेटेड रोड का काम इस सप्ताह से शुरू, 30 महीने में निर्माण का टारगेट

Sanganer elevated Road: जयपुर शहर के सांगानेर में वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या अब कम होने की उम्मीद है। 240 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड रोड का निर्माण इस सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 02, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Sanganer elevated Road: जयपुर शहर के सांगानेर में वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या अब कम होने की उम्मीद है। 240 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड रोड का निर्माण इस सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है। अजमेर में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी कर चुके हैं।

एलिवेटेड रोड के एक हिस्से में द्रव्यवती नदी भी आ रही है, उसके ऊपर जेडीए स्टील का ब्रिज बनवाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट तक की दूरी महज 9 मिनट में तय की जा सकेगी। परियोजना को जेडीए ने मंजूरी दी है।

चार लेन की होगी एलिवेटेड

अधिकारियों के अनुसार यह मार्ग क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए तैयार किया गया है, जिससे रोजाना हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। एलिवेटेड रोड चार लेन की होगी, जो सांगानेर फ्लाईओवर से शुरू होकर चौरडिया पेट्रोल पंप तक जाएगी। यहां तिराहे से एलिवेटेड रोड दोनों ओर जाएगी। एलिवेटेड रोड के नीचे आने वाले तीन प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक लाइट फ्री किया जाएगा। इसके लिए जेडीए ने कवायद शुरू कर दी है।

अभी है बुरा हाल

वर्तमान में इस मार्ग पर सुबह और शाम के पीक आवर्स में लंबा जाम लग जाता है। बाजार क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयों और आवासीय कॉलोनियों के कारण यातायात दबाव लगातार बढ़ा है। एलिवेटेड रोड बनने से नीचे की सड़क स्थानीय यातायात के लिए उपयोगी रहेगी और ऊपर से लंबी दूरी के वाहन गुजर सकेंगे।

30 महीने में निर्माण का लक्ष्य

प्राधिकरण ने परियोजना को 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से होगा ताकि यातायात पूरी तरह बाधित न हो। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पूरी होने पर समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी।

स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि काम तय समय सीमा में पूरा होता है तो सांगानेर क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। लंबे समय से इस मांग के साकार होने से दक्षिणी जयपुर के ट्रैफिक प्रबंधन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

पुराने रूट का करना होगा उपयोग

मालपुरा गेट से फ्लाईओवर की तरफ एलिवेटेड रोड से जाने वालों के लिए सुविधा नहीं होगी। मालपुरा गेट से पेट्रोल पंप और सांगानेर फ्लाईओवर तक वाहन चालकों को मौजूदा सड़क का ही उपयोग करना होगा।

ये भी पढ़ें

जयपुर में ‘कला’ के नाम पर फूहड़ता… मंदिर के बाहर अश्लील डांस, महिलाओं पर उड़ाए नोट
जयपुर
जयपुर में कला के नाम पर फूहड़ डांस करती युवतियां, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 11:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur City Project: 240 करोड़ लागत से 4.5 KM लंबी सांगानेर एलिवेटेड रोड का काम इस सप्ताह से शुरू, 30 महीने में निर्माण का टारगेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में ‘कला’ के नाम पर फूहड़ता… मंदिर के बाहर अश्लील डांस, महिलाओं पर उड़ाए नोट

जयपुर में कला के नाम पर फूहड़ डांस करती युवतियां, पत्रिका फोटो
जयपुर

जेल में बंद रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की पत्नी की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत

जयपुर

राजस्थान पुलिस की बड़ी घेराबंदी, रोहित गोदारा-लॉरेंस गिरोह की तोड़ी कमर, 214 अपराधी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा मिला

Rajasthan Police Special Operation, Rohit Godara Gang Crackdown, Lawrence Bishnoi Gang Rajasthan, Rajasthan Crime News Update, 214 Criminals Arrested Rajasthan, 1276 Criminals Identified, Rajasthan Police Raid 19 Districts, NDPS Act Action Rajasthan, Illegal Arms Seized Rajasthan, Rajasthan Organized Crime Crackdown, Bambiha Gang Arrest Hanumangarh, Jhunjhunu Opium Plants Seized, Jaipur Police Big Action, Rajasthan Anti Crime Campaign, Rajasthan Breaking Crime News
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में होली पर टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची अभी तक महंगी

जयपुर

Harish Meena : पूर्व सीएम शिवचरण माथुर सरपंच तक नहीं बन पाते, सांसद हरीश मीणा ने क्यों कही ऐसी बात?

Rajasthan Former CM Shiv Charan Mathur could not even become a Sarpanch Why did MP Harish Meena say such a thing
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.