Jaipur City Project: 240 करोड़ लागत से 4.5 KM लंबी सांगानेर एलिवेटेड रोड का काम इस सप्ताह से शुरू, 30 महीने में निर्माण का टारगेट

अधिकारियों के अनुसार यह मार्ग क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए तैयार किया गया है, जिससे रोजाना हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। एलिवेटेड रोड चार लेन की होगी, जो सांगानेर फ्लाईओवर से शुरू होकर चौरडिया पेट्रोल पंप तक जाएगी। यहां तिराहे से एलिवेटेड रोड दोनों ओर जाएगी। एलिवेटेड रोड के नीचे आने वाले तीन प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक लाइट फ्री किया जाएगा। इसके लिए जेडीए ने कवायद शुरू कर दी है।