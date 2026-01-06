केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा- जयपुर में बनेगा डेटा सेंटर, AI स्किलिंग के लिए 10 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग

जयपुर। केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंडेक्स में भारत को दुनिया के टॉप-3 देशों में शामिल किया गया है। अमरीका, चीन के साथ अब भारत भी एआई के उपयोग, विकास और रिसर्च में अग्रणी देश बनकर उभरा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स में यह उपलब्धि सामने आई है। यह भारत की मजबूत आईटी इंडस्ट्री और तकनीक आधारित नीतियों का परिणाम है, जिसमें राजस्थान की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है।