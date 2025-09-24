Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में 52 सीआई के तबादले, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने तुरंत ज्वाइन करने के दिए निर्देश, कौन कहां गया, देखें लिस्ट

Jaipur 52 CIs Transferred : जयपुर में 52 सीआई के तबादले। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने जयपुर कमिश्नरेट के 52 सीआई के तबादले किए। जानें कौन सीआई कहां गया। , देखें लिस्ट।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 24, 2025

Jaipur 52 CIs Transferred Police Commissioner Biju George Joseph instructed them to join immediately See list of who went where
फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur 52 CIs Transferred : जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने देर रात जयपुर कमिश्नरेट 52 सीआई के तबादले का आदेश जारी किया। कुछ को लाइन से फील्ड तो कुछ को लाइन का रास्ता दिखाया, वहीं हाल ही में बने तीन नए थानों में भी सीआई लगाए गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर जॉर्ज जोसफ ने इन अधिकारियों को तत्काल नए क्षेत्र का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

नाम - मौजूदा - तबादले के बाद नया स्टेशन

धर्मेंद्र कुमार शर्मा - रिजर्व पुलिस लाइन - सीआई बस्सी थाना पूर्व
मुनींद्र सिंह - मालपुरा गेट थाना - कानोता थाना
राजेश शर्मा - सोडाला थाना - आदर्श नगर
प्रहलाद नारायण - रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर - जामडोली थाना
वर्षारानी भोजगी - अपराध सहायक जयपुर पूर्व - एसएमएस थाना पूर्व
भजन लाल - अपराध सहायक जयपुर दक्षिण - गांधी नगर थाना पूर्व
इंदु शर्मा - महिला थाना जयपुर दक्षिण - महिला थाना जयपुर पूर्व
वीरेन्द्र सिंह - शिवदासपुरा थाना - मालवीय नगर पूर्व
पूनम कुमारी - एसएमएस थाना - बजाज नगर थाना पूर्व
आशुतोष कुमार - गांधी नगर थाना - जवाहर सर्किल थाना पूर्व
लिखमाराम - सीएसटी प्रभारी - सांगानेर थाना पूर्व
राजेन्द्र शर्मा - आमेर - प्रताप नगर थाना पूर्व
उदयभान यादव - हरमाड़ा - मालपुरा गेट पूर्व
श्रीनिवास जांगिड़ - सांगानेर थाना - भांकरोटा थाना पश्चिम
राजेन्द्र गोदारा - शिप्रापथ थाना - बगरू थाना पश्चिम
राजकिरण - रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर - महिला थाना पश्चिम
नवरत्न धौलिया - ट्रैफिक सीआई - कालवाड़ थाना पश्चिम
राजेश गौतम - ब्रह्मपुरी थाना - चौमूं थाना पश्चिम
उदयसिंह यादव - गलतागेट थाना - हरमाड़ा पश्चिम
सुनील कुमार - रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर - दौलतपुरा थाना पश्चिम
सुरेन्द्र चौधरी - ट्रैफिक सीआई - खोरा बीसल जयपुर पश्चिम
हिम्मत सिंह - कानोता थाना - शास्त्री नगर थाना
नरेन्द्र खीचड़ - रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर - विद्याधर नगर थाना
उमेश बैनीवाल - ट्रैफिक सीआई - संजय सर्किल थाना
मनोज बेरवाल - प्रताप नगर - नाहरगढ़ थाना
राकेश ख्यालिया - विद्याधर नगर - माणक चौक थाना
कृष्ण कुमार यादव - अशोक नगर - सुभाष चौक थाना
धर्मसिंह - माणक चौक - गलतागेट थाना
गौतम डोटासरा - सीआई ट्रैफिक - आमेर थाना
प्रदीप कुमार शर्मा- थाना चौमूं - ब्रह्मपुरी थाना
राजेश शर्मा - रिजर्व पुलिस लाईन जयपुर - जयसिंहपुरा खोर जयपुर
सुरेन्द्र कुमार सैनी - बजाज नगर - शिवदासपुरा थाना
महेन्द्र सिंह यादव - शास्त्री नगर - शिप्रापथ थाना
मंजू चौधरी - महिला थाना पश्चिम - महिला थाना दक्षिण
मोतीलाल शर्मा- बगरू थाना - अशोक नगर थाना
बलवीर सिंह - सुभाष चौक - सोडाला थाना
सुरेश यादव - नाहरगढ़ थाना - महेश नगर थाना
मदन कड़वासरा - जवाहर सर्किल थाना - पत्रकार कॉलोनी थाना
गुंजन वर्मा - महेश नगर थाना - नारायण विहार थाना
एकता मीणा - महिला थाना जयपुर पूर्व - ट्रैफिक सीआई
बन्नालाल - लालकोठी थाना - ट्रैफिक सीआई
राजेन्द्र खंडेलवाल - रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर - ट्रैफिक सीआई
विष्णुदत्त - रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर - ट्रैफिक सीआई
विजय सिंह - रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर - ट्रैफिक सीआई
विजेन्द्र सिंह - यातायात निरीक्षक,प्रशासन - ट्रैफिक सीआई
कविता शर्मा - कालवाड़ थाना - ट्रैफिक सीआई
मुकेश मीणा - जयसिंहपुरा खोर - ट्रैफिक सीआई
हरिओम - भट्टा बस्ती - थाना ट्रैफिक सीआई
रमेश पारीक - ट्रैफिक सीआई - सड़क दुर्घटना अनुसंधान ईकाई पूर्व
अंजू कुमारी - अपराध सहायक जयपुर कमिश्नर - सड़क दुर्घटना अनुसंधान ईकाई दक्षिण
रामकृपाल मीणा - रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर - सड़क दुर्घटना अनुसंधान ईकाई पश्चिम
राजेन्द्र प्रसाद - रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर - सड़क दुर्घटना अनुसंधान ईकाई उत्तर/ पर्यटक थाना।

24 Sept 2025 11:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 52 सीआई के तबादले, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने तुरंत ज्वाइन करने के दिए निर्देश, कौन कहां गया, देखें लिस्ट

