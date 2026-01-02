2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट बना भारत का नंबर-1 डायवर्जन हब, 70 घरेलू व 9 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें डायवर्ट

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब CAT 3B तकनीक से उत्तर भारत का प्रमुख फ्लाइट डायवर्जन हब बन गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

image

Ankit sai

Jan 02, 2026

Jaipur International Airport

Jaipur International Airport फोटो-पत्रिका

जयपुर: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को अब बेहतर तकनीक और मजबूत सुविधाओं की वजह से उड़ानें डायवर्ट करने का मुख्य केंद्र बन गया है। पिछले साल दिसंबर महीने में यहां 79 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। यह संख्या दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक के तीन महीनों में डायवर्ट हुई लगभग 80 उड़ानों के बराबर है।

जयपुर एयरपोर्ट बना बेहतरीन विकल्प

अधिकारियों के अनुसार, नई और आधुनिक सुविधाओं तथा तकनीक की मदद से जयपुर एयरपोर्ट उत्तर भारत में उड़ानों के और बेहतर लैंडिंग सुविधाओं के चलते जयपुर एयरपोर्ट देश के प्रमुख वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में उभरकर सामने आया है। दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, चंडीगढ़ और अमृतसर जैसे एयरपोर्ट्स से उड़ानें जयपुर की ओर डायवर्ट की गईं। इनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल थीं। पिछले महीने 70 घरेलू और 9 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों ने जयपुर की सुविधाओं का इस्तेमाल किया।

इन डायवर्जन को संभालने में एयरपोर्ट की ताकत उसकी CAT 3B वाली नेविगेशन सिस्टम है। यह सिस्टम खराब मौसम में भी सुरक्षित लैंडिंग की इजाजत देता है, तब भी जब दृश्यता 300 मीटर से कम हो जाए। इसमें पूरा कोहरा होने की स्थिति भी शामिल है।

एयरपोर्ट पर उन्नत एप्रोच

एयरपोर्ट पर लाइटिंग सिस्टम लगा है, रनवे के दोनों तरफ चार-चार RVR (रनवे विजुअल रेंज) मशीनें हैं। ये घने कोहरे में भी 50 मीटर तक की दृश्यता में मदद करती हैं। जयपुर एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया, खराब मौसम के अलावा, उड़ानें डायवर्ट होने के अन्य कारणों में एयरसाइड और रनवे पर लगातार हो रहा सुधार शामिल है। नई तकनीक और प्रशिक्षित स्टाफ बेहतर तालमेल करते हैं, जिससे डायवर्जन का काम आसानी से चलता है।

ये भी पढ़ें

Jaswant Singh: वाजपेयी दरबार के रत्न रहे जसवंत सिंह की कहानी, जानिए जसोल गांव से दिल्ली तक का सफर
जयपुर
Former Union Minister and senior BJP leader Jaswant Singh, Jaswant Singh, Jaswant Singh News, Jaswant Singh Biography, Jaswant Singh Jayanti, Jaipur News, Rajasthan News, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह न्यूज, जसवंत सिंह जीवनी, जसवंत सिंह जयंति, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 07:34 pm

Published on:

02 Jan 2026 06:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर एयरपोर्ट बना भारत का नंबर-1 डायवर्जन हब, 70 घरेलू व 9 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें डायवर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RCPL सीजन-3 का फाइनल 3 जनवरी को, रॉयल रेंजर्स और G.O.A.T के बीच होगा मुकाबला

जयपुर

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : माया ही विश्व संचालिका

ओपिनियन

जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर JDA की बड़ी कार्रवाई, 7 बीघा कृषि भूमि पर बुलडोजर

JDA
जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में इस बार क्यों नहीं पड़ रही हाड़ कंपाने वाली सर्दी, जान लीजिए इसके बड़े कारण

rajasthan weather update news
Patrika Special News

Vande Bharat Sleeper Train: रेलयात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान को मिल सकती है 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात

Vande Bharat Express
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.