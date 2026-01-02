2 जनवरी 2026,

जयपुर

AI का दौर शुरू, अभी सीखें ये स्किल्स, नहीं तो गेम से बाहर

Future of Jobs: ये स्किल्स न सिर्फ नौकरी सुरक्षित रखेंगी, बल्कि करियर में तेज ग्रोथ भी देंगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Jan 02, 2026

जयपुर. साल 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI ) का दबदबा पूरी तरह से कायम हो जाएगा। हर क्षेत्र में एआई टूल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे नौकरियां बदल रही हैं और नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025' के अनुसार, 2030 तक 39त्न कोर स्किल्स बदल जाएंगी, और एआई से जुड़ी स्किल्स सबसे तेजी से बढ़ रही हैं। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि एआई प्रोफिशिएंसी दिखाने वाले प्रोफेशनल्स को 56प्रतिशत तक सैलरी बूस्ट मिल सकता है। ऐसे में अगर आप स्मार्ट बनकर आगे रहना चाहते हैं, तो अभी से ये 5 जरूरी स्किल्स सीख लें। ये स्किल्स न सिर्फ आपकी नौकरी सुरक्षित रखेंगी, बल्कि करियर में तेज ग्रोथ भी देंगी।

ये होगा सीखना

प्रॉम्प्टइंजीनियरिंग Prompt Engineering

यह 2026 की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। चैटजीपीटी जैसे जेनरेटिवएआई टूल्स से बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए सही प्रॉम्प्ट लिखना जरूरी है। USAII के अनुसार, यह ग्लोबल करियर को डिफाइन करने वाली टॉप स्किल्स में नंबर 2 पर है। यह कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग और रिसर्च में समय बचाएगा।

एआई और डेटा एनालिसिस AI data analysis

WEF रिपोर्ट में एआईड्रिवन डेटा एनालिसिस सबसे तेज बढ़ती स्किल है। डेटा को समझना, इंटरप्रिट करना और एआई टूल्स से इनसाइट्स निकालना जरूरी। डेटा लिटरेसी हर रोल के लिए बेसलाइन स्किल बन रही है। Python, SQL जैसी बेसिक टूल्स सीखें।

मशीन लर्निंग और जेनरेटिवएआई की बेसिक समझ Machine Learning Basics

एमएल मॉडल्स कैसे काम करते हैं, यह जानना जरूरी। जेनरेटिवएआई टूल्स (जैसे जैमिनी का इस्तेमाल कंटेंट, कोडिंग और ऑटोमेशन में करें। यह प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और नए रोल्स जैसे एआई प्रोडक्ट मैनेजर के लिए तैयार करेगा।

एआई एथिक्स और रिस्पॉन्सिबलयूज AI Ethics and Responsible Use

एआई में बायस, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। रिस्पॉन्सिबलएआई यूज सीखें ताकि गलत आउटपुट से बचें। साइबरसिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी भी टॉप स्किल्स में शामिल हैं।

क्रिटिकल थिंकिंग और एडाप्टेबिलिटी Critical Thinking and Adaptability

एआई तेजी से बदल रहा है, इसलिए लाइफलॉन्ग लर्निंग और क्रिएटिव थिंकिंग जरूरी। लीडरशिप, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी ह्यूमन स्किल्स एआई को सप्लीमेंट करेंगी। ये स्किल्स सीखने के लिए Coursera, Simplilearn या फ्री रिसोर्सेज जैसे GoogleAI कोर्स इस्तेमाल करें। अभी शुरू करें, तो 2026 में आप आगे रहेंगे। ज्यादा सैलरी, बेहतर जॉब्स और सिक्योर फ्यूचर रहेगा।

एआई की आवाज और वीडियो क्लोनिंग से साइबर ठगी का खतरा, 2024 में साइबर फ्रॉड से 22,845 करोड़ का नुकसान
जयपुर
image

