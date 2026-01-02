AI का दौर शुरू, अभी सीखें ये स्किल्स, नहीं तो गेम से बाहर

जयपुर. साल 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI ) का दबदबा पूरी तरह से कायम हो जाएगा। हर क्षेत्र में एआई टूल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे नौकरियां बदल रही हैं और नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025' के अनुसार, 2030 तक 39त्न कोर स्किल्स बदल जाएंगी, और एआई से जुड़ी स्किल्स सबसे तेजी से बढ़ रही हैं। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि एआई प्रोफिशिएंसी दिखाने वाले प्रोफेशनल्स को 56प्रतिशत तक सैलरी बूस्ट मिल सकता है। ऐसे में अगर आप स्मार्ट बनकर आगे रहना चाहते हैं, तो अभी से ये 5 जरूरी स्किल्स सीख लें। ये स्किल्स न सिर्फ आपकी नौकरी सुरक्षित रखेंगी, बल्कि करियर में तेज ग्रोथ भी देंगी।