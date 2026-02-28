Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में आल बिके आलू-प्याज सस्ते, दामों में चल रही कमी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज आलू-प्याज के दाम यथावत रहे। हालांकि बीते कई दिन से आलू-प्याज के दामों में गिरावट है। इस कारण आलू-प्याज व लहसुन काफी सस्ता बिक रहा। आज थोक आलू-प्याज मंडी में आलू के दाम 4 से 8 रुपए तो प्याज के दाम 8 से 15 रुपए के बीच रहे। वहीं लहसुन के दाम आज 20 से 90 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में आज दाम इस प्रकार रहे।