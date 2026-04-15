कोल्ड ड्रिंक की बोतल में निकला प्लास्टिक, उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर ठोका 2.50 लाख का जुर्माना

जयपुर। खाने-पीने की चीजों में लापरवाही बरतने वाली बड़ी कंपनियों को जैसलमेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कड़ा सबक सिखाया है। सीलबंद कोल्ड ड्रिंक की बोतल में प्लास्टिक का टुकड़ा मिलने के मामले में आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित कंपनी और विक्रेताओं पर कुल 2.50 लाख रुपए का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ब्रांड बड़ा होने का मतलब यह नहीं कि वे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें। आयोग के अध्यक्ष पवन कुमार ओझा और सदस्य रमेश कुमार गोड की पीठ ने इस मामले में 9 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाया। आयोग ने माना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनी होने के बावजूद उत्पादन और पैकेजिंग की गुणवत्ता में कमी रहना एक गंभीर लापरवाही है।