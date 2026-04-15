Jaipur Accident: हादसे में बाइक सवार बड़े भाई की मौत, छोटा गंभीर घायल, वीर हनुमानजी सामोद के दर्शन करने जा रहे थे

राजावास। जयपुर-सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजावास पुलिया के पास ईडन गार्डन के सामने एक दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक पर सवार दो भाइयों को पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक गजेंद्र सिंह (24) पुत्र विजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई दिव्यम सिंह (17) गंभीर रूप से घायल हो गया।