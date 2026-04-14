Govt Scheme: राजस्थान सरकार की इस योजना में मिलती है 50 लाख तक की आर्थिक सहायता और 5000 रुपए महीना, जानें पूरी जानकारी

Rajasthan Govt Scheme: फलोदी। गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए राजस्थान सरकार की ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024’ उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है।