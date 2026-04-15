‘बदलाव से डरने के बजाय उसे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो’, आरोहण एम्पावर एलीवेट एक्सेल में सजा महिला सशक्तीकरण का मंच

मैसी ने बताया कि जब पीएम मोदी और देश के बड़े नेताओं ने उनकी मूवी 'द साबरमती रिपोर्ट देखी और बड़े अवॉर्ड मिले तो लगा कि कॅरियर में काफी कुछ कमा लिया। अब कुछ समय अपने लिए और परिवार के साथ बिताना जरूरी है। अपने छोटे बच्चे के साथ समय बिताने के लिए उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया। ओटीटी और बड़े पर्दे को लेकर कहा कि दोनों ने बहुत कुछ सिखाया है।