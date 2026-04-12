जयपुर में ‘आरॊहन–नेशनल वूमेन कॉन्क्लेव’ 14-15 अप्रेल को, महिला सशक्तिकरण का बनेगा मंच

कार्यक्रम का पहला दिन 14 अप्रेल को जयपुर मैरियट में आयोजित होगा। यहां सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक ‘JITO Jaipur Junction’ नाम से एक भव्य लाइफस्टाइल एग्ज़िबिशन लगेगा। इस एग्ज़िबिशन में अपैरल्स, ज्वेलरी, कार्पेट्स, होम डेकोर, बैग्स सहित कई आकर्षक उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। साथ ही राजस्थान के कारीगरों द्वारा लाइव कला और संस्कृति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। खास बात यह है कि इस एग्ज़िबिशन में प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा।