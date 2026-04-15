Muhana Mandi : थोक मंडी में गर्मी तेज होते ही नींबू-कैरी के दामों में फिर इजाफा, आलू-प्याज बिक रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में गर्मी तेज होते ही आज नींबू व कैरी के दामों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में नींबू के दाम 120 से 130 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा कैरी के दामों में भी फिर से इजाफा हुआ है। आज कैरी के दाम 34 से 37 रुपए के बीच रहे। वहीं आज टमाटर, बारीक हरी मिर्च, ​भिंडी व टिंडा के दाम यथावत रहे। आज थोक मंडी में टमाटर हाइब्रिड के दाम 12 से 18 रुपए के बी रहे तो देसी टमाटर आज 10 से 13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से थोक मंडी में बिका। आज बारीक हरी मिर्ची के दाम 30 से 32 रुपए के बीच रहे तो ​भिंडी के दाम आज 30 से 45 रुपए के बीच रहे। आज टिंडा भी 30 से 50 रुपए किलो तो तुरई के दाम भी आज ऊपर चढ़कर 20 से 40 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में हल्की गिरावट रही। आज थोक मंडी में आलू के दाम 5 से 7 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 7 से 14 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा लहसुन के दाम आज यथावत रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।