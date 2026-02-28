28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

शहर में कितना शोर, अप्रेल से ध्वनि प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग

जयपुर. शहर में कितना शोर हो रहा है, अप्रेल से लोगों को इसकी जानकारी मिल सकेगी। वायु के जैसे ध्वनि प्रदूषण की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू होगी। इसके लिए शहर में चार जगहों पर रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केन्द्र बनेंगे, इसके लिए जगह तय हो गई है। अप्रेल से ये केन्द्र शुरू हो [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Feb 28, 2026

जयपुर. शहर में कितना शोर हो रहा है, अप्रेल से लोगों को इसकी जानकारी मिल सकेगी। वायु के जैसे ध्वनि प्रदूषण की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू होगी। इसके लिए शहर में चार जगहों पर रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केन्द्र बनेंगे, इसके लिए जगह तय हो गई है। अप्रेल से ये केन्द्र शुरू हो जाएंगे।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल शहर के आवासीय, शांत, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र में रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केन्द्र बना रहा है, इसके लिए मानसरोवर में नगर निगम कार्यालय, गोविंद मार्ग पर चिकित्सा शिक्षा भवन, झालाना सफारी व वीकेआइ में मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय में जगह तय की है। जगह की एनओसी भी आ गई है।

डिस्प्ले बोर्ड पर दिखेगा वर्तमान स्तर

शहर में प्रमुख स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, इसमें शोर का वर्तमान स्तर दिखाएंगे ताकि लोगों को तुरंत जानकारी मिल सके। इसके साथ विभाग की वेबसाइट पर भी लोग ध्वनि प्रदूषण की जानकारी देख पाएंगे। शहर में अभी माह में एक बार ही मैनुअली ध्वनि की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। मंडल के कार्मिक आवासीय, शांत, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर जांच कर रहे हैं।

प्रदेश की स्थिति

  • वर्तमान में प्रदेश के 36 शहरों में 178 स्थानों पर मैनुअली हो रही ध्वनि प्रदूषण की जांच।
  • अब जयपुर के अलावा जोधपुर और कोटा में आवासीय, शांत, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रों में भी होगी ध्वनि प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग, 4.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

ये होगा फायदा

  • मंडल की वेबसाइट पर क्षेत्रवार ध्वनि स्तर (डेसिबल में) रियल टाइम अपडेट होगा। अंदाजा नहीं, सटीक आंकड़े आपके हाथ में होंगे।
  • यदि किसी क्षेत्र में तय सीमा से अधिक ध्वनि दर्ज होती है तो डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी।
  • विशेषज्ञों के अनुसार लगातार अधिक ध्वनि स्तर तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और सुनने की क्षमता पर असर डाल सकता है। अब प्रशासन के पास निगरानी का ठोस आधार होगा।

जगह तय हो गई

जगह तय हो गई है। टेंडर फाइनल होने को हैं, 31 मार्च तक रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केन्द्र शुरू हो जाएंगे। अप्रेल से मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन जानकारी मिल सकेंगी।
- कपिल चंद्रावल, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मंडल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 12:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / शहर में कितना शोर, अप्रेल से ध्वनि प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में आल बिके आलू-प्याज सस्ते, दामों में चल रही कमी

जयपुर

PM Modi Rajasthan Visit : राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे ये 'वैक्सीन' कैंपेन, कैंसर को देगी मात !  

जयपुर

Rajasthan New Road: राजस्थान में मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त, 900 करोड़ से इन जिलों में बनेंगी नई सड़कें

Rajasthan Road Big Update
जयपुर

Rajasthan News : मेट्रो से लेकर एलिवेटेड रोड तक, सीएम भजनलाल ने जयपुर के लिए कर दीं ये 4 बड़ी घोषणाएं

जयपुर

Heart Attack in Children : राजस्थान में 9 साल की मासूम खेलते-खेलते मरी, डॉक्टर ने बताया- बच्चों में हार्ट अटैक के ये लक्षण ना करें अनदेखा

Heart attack in children, Heart attack in children in India, 9 year old girl dies in Rajasthan, Pediatric Cardiology,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.