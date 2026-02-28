Rajasthan News : मेट्रो से लेकर एलिवेटेड रोड तक, सीएम भजनलाल ने जयपुर के लिए कर दीं ये 4 बड़ी घोषणाएं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट सत्र के दौरान गुलाबी नगरी के निवासियों को विकास का 'मेगा गिफ्ट' दिया है। विधानसभा में हुई इन घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का काम शुरू करना और द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की योजना है। इसके साथ ही युवाओं के लिए ग्लोबल स्किल सेंटर और पत्रकारों के लिए आवासीय योजना का ऐलान कर मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है।