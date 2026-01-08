Sawariya Seth: बारां के व्यापारी ने सांवलिया सेठ के चढ़ाया डेढ़ KG चांदी का लहसुन, भक्तों ने पहले भी चढ़ाएं हैं अनोखे चढ़ावे

सांवलिया सेठ के दरबार में कई भक्तों ने अपनी श्रद्धा को अनोखे तरीकों से प्रकट किया है। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने चुनावी संकल्प को पूरा करते हुए चांदी का प्रेशर कुकर अर्पित किया था। वहीं महाराष्ट्र के पलाश दगड़वाल ने अपनी विशेष मन्नत पूरी होने पर 560 ग्राम चांदी से निर्मित रिवॉल्वर का मॉडल चढ़ाया था। एक व्यापरी चांदी का पेट्रोल पंप तो दूसरा मोबाइल फोन लेकर आया था।