Sawariya Seth: बारां के व्यापारी ने सांवलिया सेठ के चढ़ाया डेढ़ KG चांदी का लहसुन, भक्तों ने पहले भी चढ़ाएं हैं अनोखे चढ़ावे

Devotees Offer Silver Garlic: बारां जिले के छीपाबड़ौद कस्बे के लहसुन व्यापारी रवि मालपानी और विक्की चौहान ने अपनी श्रद्धा को अर्पित करने के लिए चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया सेठ के दरबार में डेढ़ किलो चांदी से निर्मित लहसुन चढ़ाया। यह भव्य चढ़ावा एक रात्रि जागरण और भजन संध्या के दौरान चढ़ाया गया। इस अवसर पर गांव के कई व्यापारी और उनके परिजन भी मंदिर में मौजूद थे।
श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर अनूठे चढ़ावे अर्पित करते हैं। यहां पर भक्त सोने-चांदी के आभूषण, नकद राशि, चांदी से निर्मित ट्रांसफार्मर, डीपी सेट, प्रेशर कुकर, रिवॉल्वर, बांसुरी जैसी अनोखी चीजें मंदिर में चढ़ाते हैं।
सांवलिया सेठ के दरबार में कई भक्तों ने अपनी श्रद्धा को अनोखे तरीकों से प्रकट किया है। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने चुनावी संकल्प को पूरा करते हुए चांदी का प्रेशर कुकर अर्पित किया था। वहीं महाराष्ट्र के पलाश दगड़वाल ने अपनी विशेष मन्नत पूरी होने पर 560 ग्राम चांदी से निर्मित रिवॉल्वर का मॉडल चढ़ाया था। एक व्यापरी चांदी का पेट्रोल पंप तो दूसरा मोबाइल फोन लेकर आया था।
सांवलिया सेठ के दरबार में चढ़ाए जाने वाले अनूठे चढ़ावे भक्तों की गहरी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यापारी सांवलिया सेठ को अपना बिज़नेस पार्टनर मानकर उन्हें चढ़ावा अर्पित करते हैं, उन्हें व्यापार में विशेष लाभ मिलता है।
भंडारे में सोने-चांदी और नोट के साथ-साथ भक्त अपनी मन्नतों को लिखकर चिठ्ठियां भी डालते हैं। सांवलिया सेठ की ख्याति देशभर में है और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से बड़े व्यापारी यहां दर्शन के लिए आते हैं।
