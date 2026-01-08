8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बारां

Baran: मरने के बाद भी दूसरों की जिंदगी कर रहे रोशन, 2013 में हुआ था पहला नेत्रदान, जानें पूरा आंकड़ा

First Eye And Body Donation In Baran: बारां जिले में सबसे पहला नेत्रदान गुजराती परिवार के भाविन शाह ने किया। इसके बाद यह सिलसिला अब तक जारी है।

4 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

image

मुकेश गौड़

Jan 08, 2026

Eye-Donation

फोटो: पत्रिका

Eye Donation In Kota Division: बारां जिले में नेत्रदान एवं देहदान के प्रति लोगों में जागरूकता लगातार बढ़ रही है। सामाजिक संगठनों व स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से आमजन अब मृत्यु उपरांत भी मानव सेवा को सर्वोच्च मानते हुए नेत्रदान व देहदान के लिए आगे आ रहे हैं। हाल ही में जिले में नेत्रदान की घटनाओं से जरूरतमंदों को नई दृष्टि मिलने की उम्मीद जगी है। यह जागरुकता का ही असर है कि 2011 से अब तक संभाग के चारों जिलों को मिलाकर नेत्रदानियों की कुल 1544 जोड़ी आंखें धारकों की जिंदगी को रोशन कर रही हैं। खास बात यह है कि जिले में अब तक हुए कुल 70 नेत्रदान में से 22 नेत्रदान 2025 में लिए गए हैं।

नेत्रदान : छह घंटे में डोनेट करना जरूरी

नेत्रदान के माध्यम से मृतक की आंखों के कॉर्निया से दो दृष्टिहीन लोगों को रोशनी मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार मृत्यु के छह घंटे के भीतर नेत्रदान किया जाना आवश्यक होता है। इसके लिए परिजन निकटवर्ती नेत्र बैंक अथवा संबंधित हेल्पलाइन पर सूचना देते हैं, जिसके बाद प्रशिक्षित टीम मौके पर पहुंचकर विधिवत प्रक्रिया पूरी करती है। नेत्रदान से चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

देहदान : परिजन की सहमति से निर्णय

इसी तरह देहदान चिकित्सा शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। देहदान से मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानव शरीर की संरचना को समझने में सहायता मिलती है। देहदान अथवा अंगदान के लिए जीवनकाल में पंजीयन कराया जा सकता है, हालांकि अंतिम निर्णय परिजनों की सहमति से ही संभव होता है।

दान कोई भी हो, किसी जरूरतमंद के लिए अहम होता है। रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान एवं देहदान के लिए जिले में लोगों को आगे आना होगा। साथ ही वे अपने परिजनों को भी इस संबंध में अवगत कराएं, ताकि किसी जरूरतमंद को नया जीवन या नई रोशनी मिल सके। हालांकि नेत्रदान के मामले में जिले में काफी अच्छे प्रयास और काम हो रहे हैं। इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी।

डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएचओ

शाइन इंडिया फाउंडेशन ने की शुरूआत

नेत्रदान का बीज वर्ष 2011 में शाइन इंडिया फाउंडेशन ने बोया। इसकी स्थापना हाडोती संभाग में डॉ. कुलवंत गौड़ और डॉ. संगीता गौड़ ने की। इसके बाद संस्था की ओर से संभाग में नेत्रदान, अंगदान और देहदान की जागरूकता का अभियान चलाया गया। प्रारंभिक दौर में समाज में नेत्रदान को लेकर अनेक भ्रांतियां व्याप्त थीं। इन्हें दूर करने के लिए शाइन इंडिया फाउंडेशन ने स्कूलों, कॉलेजों एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से छोटी-छोटी कार्यशालाओं का आयोजन कर नेत्रदान, अंगदान व देहदान की प्रक्रिया की जानकारी दी और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया।

2013 से हुई शुरूआत

जिले में सबसे पहला नेत्रदान गुजराती परिवार के भाविन शाह ने किया। इसके बाद यह सिलसिला अब तक जारी है। डॉ. गौड़ ने बताया कि नेत्रदान जागरूकता के अनवरत अभियान से लोगों ने जाना कि नेत्रदान 10 मिनट में पूरी हो जाने वाली एक अत्यंत सरल प्रक्रिया है। इसमें पूरी आंख नहीं ली जाती, सिर्फ आंख के सामने की पारदर्शी झिल्ली, जिसे हम कॉर्निया या आम बोलचाल की भाषा में पुतली कहते हैं, वही ली जाती है। इसमें किसी तरह का कोई रक्त नहीं निकलता है न ही चेहरे में किसी तरह की कोई भी विकृति आती है, यह प्रक्रिया घर पर, श्मशान में या एंबुलेंस में कहीं पर भी की जा सकती है।

कौन कर सकता है

नेत्रदान 2 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र के लोग कर सकते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो अधिक उम्र में भी नेत्रदान संभव है।

अब तक तीन देहदान

नेत्रदान के साथ-साथ अन्नपूर्णा नगरी बारां में पिछले चार-पांच साल में देहदान के लिए भी जागरूक हुई है बीते वर्षों में संस्था के जागरूकता प्रयासों से तीन देहदान संपन्न हुए हैं। इसमें जिले से रेवती ठाकुर बारां, कमला बाई जैन समरानियां और राजरानी अधलखा छीपाबड़ौद के नाम हैं।

मेडिकल कॉलेज को मिला पहला देहदान

बूंदी जिले के अड़ीला निवासी शिक्षाविद छोटू लाल बाथरा ने अपनी मृत्यु को भी जीवनदान में बदल दिया। उनके पार्थिव शरीर के दान से बारां मेडिकल कॉलेज के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। कॉलेज को अपनी स्थापना के बाद पहली बार एनाॅटॉमी (शरीर रचना विज्ञान) की पढ़ाई के लिए 'कैडेवर' (पार्थिव देह) प्राप्त हुआ है।

इस पर बारां मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. सी.एम. मीणा ने कहा कि वे पिछले दो साल से कैडेवर के इंतजार में थे। हमें पहला देहदान मिला है। यह दान हमारे बच्चों को होनहार डॉक्टर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा।

80 नेत्र और 25 देहदानी कतार में

शाइन इंडिया फाउंडेशन बारां के संयोजक हितेश खंडेलवाल ने बताया कि भारत विकास परिषद के प्रयासों से बारां जिले में अब तक 80 से अधिक नेत्रदान और 25 से अधिक देहदान के संकल्प पत्र भरे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बारां को सुचारू पढ़ाई के लिए अभी भी लगभग 20 और देहदान की आवश्यकता है।

हाड़ौती में 2011 से अब तक नेत्रदान

स्थान - जोड़ी संग्रह - प्रथम दानी - दिनांक
कोटा - 1144 - रीना देवी - 07 अक्टूबर 2011
बारां - 80 - भाविन शाह - 27 नवंबर 2013
बूंदी - 85 - विनोद कोटिया - 14 अक्टूबर 2015
झालावाड़ - 180 - देवेन्द्र जैन - 22 मार्च 2013
संभाग से अब तक कुल 1544 जोड़ी नेत्रदान

ये भी पढ़ें

सावधान: बढ़ा हार्ट अटैक से मौत का खतरा, अब कोटा के मथुराधीश मंदिर के महामंत्री का निधन, अचानक बेड से गिरे
कोटा
Monu-Vyas-Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 03:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran: मरने के बाद भी दूसरों की जिंदगी कर रहे रोशन, 2013 में हुआ था पहला नेत्रदान, जानें पूरा आंकड़ा

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sawariya Seth: बारां के व्यापारी ने सांवलिया सेठ के चढ़ाया डेढ़ KG चांदी का लहसुन, भक्तों ने पहले भी चढ़ाएं हैं अनोखे चढ़ावे

Sawariya-Seth-Silver-Garlic
बारां

Rajasthan Success Story: 2 सगे भाइयों ने कर दिया कमाल, गांव में पहली बार लगी सरकारी नौकरी तो खुशी से झूम उठे पिता

Govt-Job-Success-Story
बारां

हाइवे पर ट्रक पलटा तो सडक़ पर बिखरी मक्का बटोरने के लिए जुट गए ग्रामीण

ग्राम वासियों ने बताया कि गांव से होकर निकल रहे रोड पर अधिक घुमाव होने से इस स्थान पर आए दिन वाहन पलटने से दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। घटना में ट्रक पलटने से उसमें लदी बोरियां सडक़ पर बिखर गईं। मक्का बटोरने के लिए बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच गए।
बारां

शीत लहर चल रही है और गलन बढ़ गई है। गर्म लबादों के साथ अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इस हाड कंपाने वाली कड़ाके की ठंड में भी दुर्बल वर्ग के कई लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है।

शीत लहर चल रही है और गलन बढ़ गई है। गर्म लबादों के साथ अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इस हाड कंपाने वाली कड़ाके की ठंड में भी दुर्बल वर्ग के कई लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है।
बारां

थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि रविवार को भैरूपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल 70 की तबीयत $खराब होने से उसे अंता लाया गया। मेडिकल बोर्ड से सोमवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।

थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि रविवार को भैरूपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल 70 की तबीयत $खराब होने से उसे अंता लाया गया। मेडिकल बोर्ड से सोमवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.