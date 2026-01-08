Baran: मरने के बाद भी दूसरों की जिंदगी कर रहे रोशन, 2013 में हुआ था पहला नेत्रदान, जानें पूरा आंकड़ा

Eye Donation In Kota Division: बारां जिले में नेत्रदान एवं देहदान के प्रति लोगों में जागरूकता लगातार बढ़ रही है। सामाजिक संगठनों व स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से आमजन अब मृत्यु उपरांत भी मानव सेवा को सर्वोच्च मानते हुए नेत्रदान व देहदान के लिए आगे आ रहे हैं। हाल ही में जिले में नेत्रदान की घटनाओं से जरूरतमंदों को नई दृष्टि मिलने की उम्मीद जगी है। यह जागरुकता का ही असर है कि 2011 से अब तक संभाग के चारों जिलों को मिलाकर नेत्रदानियों की कुल 1544 जोड़ी आंखें धारकों की जिंदगी को रोशन कर रही हैं। खास बात यह है कि जिले में अब तक हुए कुल 70 नेत्रदान में से 22 नेत्रदान 2025 में लिए गए हैं।