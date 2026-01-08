सावधान: बढ़ा हार्ट अटैक से मौत का खतरा, अब कोटा के मथुराधीश मंदिर के महामंत्री का निधन, अचानक बेड से गिरे

मंदिर व्यवस्थापक चेतन सेठ ने बताया कि मोनू व्यास लंबे समय से पाटनपोल स्थित श्री बड़े मथुराधीश मंदिर के टेंपल बोर्ड में मंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे थे। वे नियमित रूप से जिम भी जाते थे, हालांकि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जिम जाना बंद कर दिया था। बुधवार शाम करीब 4.30 बजे वे अचानक घर में बेड से गिर पड़े।