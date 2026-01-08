Nagaur Road Accident: ट्रक की टक्कर से SUV के उड़े परखच्चे, उछलकर सड़क पर गिरे लोग, 3 की मौत; 5 गंभीर घायल

नागौर में सड़क हादसा। फोटो: पत्रिका
नागौर। राजस्थान के अधिकांश जिलों में लगातार पांचवें दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम होने से प्रदेश में एक बार फिर सड़क हादसा हो गया। नागौर जिले जिले में गुरुवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसा नागौर के सुरपालिया थाना क्षेत्र में स्थित सुरपालिया बाइपास पर सुबह करीब 7 बजे हुआ। घने कोहरे के चलते एक एसयूवी और ट्रक की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक से टकराते ही एसयूवी के परखच्चे उड़ गए।
एसयूवी का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद कई लोग उछलकर सड़क पर गिर गए और कई लोग एसयूवी में फंस गए। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही सुरपालिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या तीन हो गई। वहीं, पांच घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है।
पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे का कारण घना कोहरा और दृश्यता कम होना बताया जा रहा है।
इधर, हादसे के बाद सुरपालिया बाइपास पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब दो घंटे तक जाम के हालात बने रहे। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त एसयूवी और ट्रक को सड़क से हटवाया। इसके बाद यातायात को धीरे-धीरे सुचारू करवाया गया।
