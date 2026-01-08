Nagaur Road Accident: ट्रक की टक्कर से SUV के उड़े परखच्चे, उछलकर सड़क पर गिरे लोग, 3 की मौत; 5 गंभीर घायल

घटना की सूचना मिलते ही सुरपालिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या तीन हो गई। वहीं, पांच घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है।