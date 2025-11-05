Rajasthan: कार चलाते पूर्व सरपंच की हार्टअटैक से मौत, डिवाइडर पर चढ़ी गाड़ी तो लोग समझे नशे में है ड्राइवर

गाड़ी की फाइल फोटो: पत्रिका
Ex-Sarpanch Arjun Gunjal Heart Attack Death: कोटा के बोराबास पंचायत के पूर्व सरपंच और अब प्रशासक अर्जुन गुंजल (55) अचानक हार्टअटैक की वजह से चलती गाड़ी में बेसुध हो गए। घटना कोटा केएरोड्रम रोड से सीएडी सर्किल के बीच हुई। हार्टअटैक के बाद उनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी तरफ उतर गई।
स्थानीय राहगीरों ने गाड़ी के अचानक डिवाइडर पर चढ़ने पर शोर मचाया। कुछ लोगों को लगा कि ड्राइवर शराब में है लेकिन पास जाकर देखा तो अर्जुन गुंजल बेहोश थे। राहगीर तुरंत गाड़ी का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाले और पास के अस्पताल तक पहुंचाया।
अर्जुन गुंजल के रिश्तेदार भरत गुर्जर ने बताया कि सुबह उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने उल्टी की शिकायत की थी और गैस की समस्या बताते हुए घर से बाहर निकले थे। इसी बीच गाड़ी चलाते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई। राहगीरों ने अर्जुन पर सीपीआर देने का प्रयास किया और मुंह से सांस भी दी लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी।
