Rajasthan: कार चलाते पूर्व सरपंच की हार्टअटैक से मौत, डिवाइडर पर चढ़ी गाड़ी तो लोग समझे नशे में है ड्राइवर

अर्जुन गुंजल के रिश्तेदार भरत गुर्जर ने बताया कि सुबह उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने उल्टी की शिकायत की थी और गैस की समस्या बताते हुए घर से बाहर निकले थे। इसी बीच गाड़ी चलाते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई। राहगीरों ने अर्जुन पर सीपीआर देने का प्रयास किया और मुंह से सांस भी दी लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी।