Jaipur Accident: पैर एक्सीलेटर पर था… याद कुछ नहीं, पूछताछ में आरोपी डंपर चालक का चौंकाने वाला खुलासा

बड़ा सवाल है कि आरोपी चालक कल्याण नशे में था। इसके बावजूद उसे प्लांट से डंपर लेकर कैसे निकलने दिया गया। पुलिस डंपर मालिक की भूमिका की भी जांच कर रही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा का कहना है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। शराब के नशे में होने के बावजूद कल्याण को डंपर की चाबी किसने दी। पुलिस अब डंपर मालिक और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी।