Jaipur Accident: पैर एक्सीलेटर पर था… याद कुछ नहीं, पूछताछ में आरोपी डंपर चालक का चौंकाने वाला खुलासा

Jaipur Harmara Accident: पुलिस ने डंपर चालक कल्याण मीणा को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 05, 2025

dumper-driver-Kalyan-Meena

आरोपी डंपर चालक। फोटो: पत्रिका

जयपुर। जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में लोहामंडी कट पर डंपर से कुचलकर एक दर्जन से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले ड्राइवर कल्याण मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने इतनी शराब पी रखी थी कि कुछ याद ही नहीं। बस पैर एक्सीलेटर पर और वह डंपर चला रहा था।

एक्सप्रेस हाईवे स्थित लोहामंडी कट पर डपंर दौड़ाने वाले चालक कल्याण मीणा का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। मंगलवार शाम उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। इसके बाद हरमाड़ा थाना पुलिस ने रात को ही डंपर चालक को गिरफ्तार कर ​लिया। बता दें कि डंपर चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है।

पूछताछ में सामने आया कि विराट नगर के भामोद निवासी डंपर चालक कल्याण मीणा दीपावली पर जयपुर से घर गया था। वह गांव से सोमवार सुबह प्लांट पर जाने के लिए निकला। चंदवाजी में एक ठेके पर शराब पी। इसके बाद जयपुर में प्लांट पर पहुंचकर फिर शराब पी और डंपर लेकर क्रेशर पर रोडी भरने निकला था।

सबसे पहले डंपर ने कार को मारी थी टक्कर

पूछताछ में सामने आया कि डंपर सबसे पहले एक कार से टकराया। जिस पर कार चालक से कहासुनी हो गई। इसके बाद एक और डंपर चालक से नशे में धुत ड्राइवर की कहासुनी हुई। ऐसे में घबराकर चालक गलत दिशा में डंपर को सड़क पर दौड़ाता रहा और रास्ते में जो भी आया, उसे कुचलता गया। पुलिस ने जब डंपर चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया, तब भी वह शराब के नशे में था।

डंपर मालिक से भी होगी पूछताछ

बड़ा सवाल है कि आरोपी चालक कल्याण नशे में था। इसके बावजूद उसे प्लांट से डंपर लेकर कैसे निकलने दिया गया। पुलिस डंपर मालिक की भूमिका की भी जांच कर रही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा का कहना है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। शराब के नशे में होने के बावजूद कल्याण को डंपर की चाबी किसने दी। पुलिस अब डंपर मालिक और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी।

सामने आया हादसे का फुटेज

हादसे के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि किस तरह डंपर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक के बाद एक गाड़ियों को कुचलता चला गया। यह मंजर इतना भयानक था कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई थी।

Updated on:

05 Nov 2025 08:52 am

Published on:

05 Nov 2025 08:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident: पैर एक्सीलेटर पर था… याद कुछ नहीं, पूछताछ में आरोपी डंपर चालक का चौंकाने वाला खुलासा

