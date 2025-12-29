वेद से विज्ञान तक: जयपुर में ज्योतिष चिकित्सा का अंतरराष्ट्रीय मंच

आचार्य पवन शर्मा ने बताया कि यह मंच वेद, वेदांत, आयुर्वेद और ज्योतिष परंपरा को एक साथ लाने का प्रयास है। उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी भूमि में न रहे, जहां कोई दोष उसके लिए बाधा बने। दरबार के जरिए भूमि शुद्धिकरण, शांति और आरोग्य पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ड्रग्स और नशे में फंसे बच्चों के लिए मंत्र थेरेपी और अवेयरनेस पर भी काम किया जाएगा, ताकि संभावित बीमारियों को लेकर समय रहते जागरूक किया जा सके। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि राज्य के अलग-अलग इलाकों में इस तरह के दरबार लगाए जाएंगे, जहां हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, फिंगरप्रिंट, वास्तु और प्रश्न कुंडली के माध्यम से लोगों की समस्याओं पर मार्गदर्शन दिया जाएगा।