Jaipur Geeta Mahakumbh: देशभर के संतों ने श्रीमद्भगवद्गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की उठाई मांग

कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट चंद्रप्रकाश खेतानी ने किया। गीता महाकुंभ में अनेक संतों, समाजसेवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विश्वभर में जिहादी तत्वों ने निर्दोष हिन्दुओं की हत्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। वक्ताओं ने कहा कि सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में हो रहे निर्दोष हिन्दुओं के नरसंहार की तस्वीरों ने सम्पूर्ण हिन्दू समाज को विचलित कर रखा है। साथ ही लव जिहाद के नाम पर हिन्दू बहन-बेटियों की दुर्दशा पर भी गहन चिंता व्यक्त की गई। यदि सनातन धर्मावलंबियों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवित रहना है तो उन्हें पुनः योगेश्वर श्रीकृष्ण के मार्ग—यज्ञ, दान और तप—पर लौटना होगा।