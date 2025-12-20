Success Story : कृष्णा गुर्जर बनी सिविल जज, पूरा शहर खुशी से झूमा, जानें कौन हैं प्रेरणास्रोत?

RJS Exam 2025 Results : राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा (आरजेएस) के शुक्रवार को घोषित परिणाम में डीग शहर के नगर रोड निवासी कृष्णपाल गुर्जर की बेटी कृष्णा गुर्जर ने 40वीं रैंक प्राप्त कर सबको चौंका दिया। राज्य स्तरीय इस परीक्षा में कृष्णा गुर्जर को 142 अंक मिले। सिविल जज के पद पर अपना चयन सुनिश्चित कर कृष्णा ने जिले का नाम रोशन किया है।