13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

E-Cigarette Seizure: जयपुर में ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’, एक साथ छापों से हड़कंप, भारी मात्रा में ई-सिगरेट जब्त

E-cigarette raid: स्कूल-कॉलेजों तक पहुंचा जाल! पुलिस की गुप्त निगरानी में खुला अवैध सप्लाई नेटवर्क। दिल्ली कनेक्शन का खुलासा: शहर में चोरी-छिपे बिक रही ई-सिगरेट पर कमिश्नरेट का बड़ा प्रहार।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 13, 2026

Rajasthan Police action: जयपुर. शहर में युवाओं और विद्यार्थियों के बीच तेजी से बढ़ते ई-सिगरेट के चलन पर लगाम कसने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’ चलाया। इस विशेष अभियान के तहत एक साथ करीब एक दर्जन ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां से 100 से अधिक ई-सिगरेट और कई रिफिल जब्त किए गए। जब्त सामान को संबंधित थानों को सौंपकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार हाल ही में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शहर के कई इलाकों में चोरी-छिपे ई-सिगरेट की बिक्री हो रही है और स्कूली-कॉलेज छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए राजस्थान पुलिस की टीमों ने सादा वर्दी में संदिग्ध दुकानों की निगरानी की और पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद एक साथ छापेमारी की।

कार्रवाई के दौरान जवाहर सर्किल में एक दुकानदार छह ई-सिगरेट के साथ पकड़ा गया। बजाज नगर और प्रताप नगर में दो-दो ई-सिगरेट के साथ दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। करणी विहार और चित्रकूट से भी एक-एक आरोपी पकड़ा गया। विधायकपुरी क्षेत्र में दो ठिकानों से 35 ई-सिगरेट बरामद हुईं, जिनकी सप्लाई दिल्ली से होने की बात सामने आई है।

सबसे बड़ी बरामदगी मुहाना क्षेत्र में हुई, जहां 43 ई-सिगरेट और 16 रिफिल के साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने दिल्ली से माल लाकर स्थानीय बाजार में सप्लाई की योजना कबूल की।

पुलिस का कहना है कि अवैध नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए सप्लायरों की तलाश जारी है और आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Good News: खुशखबरी, त्योहार पर घर लौटने वालों को अब मिलेगी रेल में कन्फर्म सीट, जानें कैसे
जयपुर
Holi Special Trains: होली में घर जाना हुआ आसान, पटना तक चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / E-Cigarette Seizure: जयपुर में ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’, एक साथ छापों से हड़कंप, भारी मात्रा में ई-सिगरेट जब्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Panchayati Raj elections: कहीं ईवीएम तो कहीं मतपेटी, दो तरीकों से होंगे पंचायत चुनाव

जयपुर

बड़ा कदम: राजस्थान में पहली बार “आधार कार्ड” सत्यापन के साथ होगी भर्ती परीक्षा

जयपुर

India-US Technology Partnership: ‘पैक्स सिलिका’ और भारत की रणनीतिक भूमिका

India US Technology Partnership,
ओपिनियन

Vande Bharat: होली से पहले झटका, जयपुर से चलने वाली इस रूट की वंदेभारत ट्रेन 14 फरवरी से होगी बंद, जानें कारण

vande bharat express train
जयपुर

संपादकीय: सड़कों पर ‘मौत के गड्ढे’ जिम्मेदारों की अनदेखी से

Road Accidents
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.