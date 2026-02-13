E-Cigarette Seizure: जयपुर में ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’, एक साथ छापों से हड़कंप, भारी मात्रा में ई-सिगरेट जब्त

Rajasthan Police action: जयपुर. शहर में युवाओं और विद्यार्थियों के बीच तेजी से बढ़ते ई-सिगरेट के चलन पर लगाम कसने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’ चलाया। इस विशेष अभियान के तहत एक साथ करीब एक दर्जन ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां से 100 से अधिक ई-सिगरेट और कई रिफिल जब्त किए गए। जब्त सामान को संबंधित थानों को सौंपकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।